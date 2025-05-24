تسبب لزوجة الدم- طبيبة تحذر من هذه العادة في فصل الصيف

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد احتياج الجسم للماء، وتُصبح قلة الترطيب خطرًا حقيقيًا على الصحة، خاصة على القلب، كما حذّرت الدكتورة غادة الصايغ، استشاري التغذية العلاجية.

اضافة اعلان



💔 تأثير قلة شرب الماء على صحة القلب:

زيادة لزوجة الدم: ما يؤدي إلى تباطؤ الدورة الدموية.

ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه نتيجة خلل في تدفق السوائل.

إجهاد القلب نتيجة قلة الأكسجين والغذاء الواصل له.

سرعة ضربات القلب واضطرابها.

انخفاض ضغط الدم مسببًا دوخة وضيق تنفس.



🧠 أضرار أخرى لقلة شرب الماء:

جفاف الجلد والعينين

قلة التبول وزيادة الأملاح

مشاكل في المفاصل والعضلات

اضطرابات في القولون والهضم

الخمول وقلة التركيز

صداع شديد ودوخة

ارتفاع حرارة الجسم

تساقط الشعر

تقلصات عضلية مؤلمة

مشاكل في الكلى والتهابات بولية خاصة للنساء الحوامل



نصيحة طبية: احرص على شرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، خاصة في الطقس الحار، وراقب لون البول كدليل على الترطيب الجيد — كلما كان أفتح، كلما كنت في أمان.