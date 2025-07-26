تسريحة شعرك قد تكون سبب صداعك! إليك ما يقوله الخبراء

الوكيل الإخباري- رغم أنها تسريحة أنيقة وسهلة، يحذر خبراء الصحة من أن ذيل الحصان العالي والمشدود قد يسبب صداع التوتر وآلام الرقبة والظهر.

اضافة اعلان



🔹 ما السبب؟

تسريحات الشعر المشدودة تشد فروة الرأس للخلف، ما يدفع الرأس للأمام ويؤدي إلى اختلال في توازن عضلات الرقبة والعمود الفقري، بحسب شيري مكاليستر، رئيسة مؤسسة تقويم العمود الفقري.



🔹 الأعراض الشائعة:

صداع التوتر

ألم في الرقبة والكتفين

شدّ في الفك

تنميل في فروة الرأس



🔹 لتفادي هذه الأضرار:

✔️ استخدمي أربطة شعر قماشية (scrunchies)

✔️ تجنبي النوم بشعر مربوط

✔️ مارسي تمارين لتحسين وضعية الرقبة، مثل شد الذقن وتمدد الصدر



✅ لا داعي للتخلي عن ذيل الحصان كليًا—فقط التزمي ببعض الخطوات البسيطة لتحمي نفسك من التوتر العضلي!

لبنان 24