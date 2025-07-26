السبت 2025-07-26 08:17 م
 

تسريحة شعرك قد تكون سبب صداعك! إليك ما يقوله الخبراء

لاللاللا
تعبيرية
 
السبت، 26-07-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري-   رغم أنها تسريحة أنيقة وسهلة، يحذر خبراء الصحة من أن ذيل الحصان العالي والمشدود قد يسبب صداع التوتر وآلام الرقبة والظهر.

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🔹 ما السبب؟
تسريحات الشعر المشدودة تشد فروة الرأس للخلف، ما يدفع الرأس للأمام ويؤدي إلى اختلال في توازن عضلات الرقبة والعمود الفقري، بحسب شيري مكاليستر، رئيسة مؤسسة تقويم العمود الفقري.


🔹 الأعراض الشائعة:
صداع التوتر
ألم في الرقبة والكتفين
شدّ في الفك
تنميل في فروة الرأس


🔹 لتفادي هذه الأضرار:
✔️ استخدمي أربطة شعر قماشية (scrunchies)
✔️ تجنبي النوم بشعر مربوط
✔️ مارسي تمارين لتحسين وضعية الرقبة، مثل شد الذقن وتمدد الصدر


✅ لا داعي للتخلي عن ذيل الحصان كليًا—فقط التزمي ببعض الخطوات البسيطة لتحمي نفسك من التوتر العضلي!

 

لبنان 24

 
 
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