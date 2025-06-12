الخميس 2025-06-12 03:09 م
 

تشعر بتنميل في ذراعك اليمنى؟- 5 أمراض قد تكون السبب

قفلفل
تعبيرية
 
الخميس، 12-06-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   قد يكون تنميل الذراع اليمنى علامة على مشكلات صحية خطيرة، أبرزها:

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نقص تدفق الدم بسبب تصلب الشرايين أو التهاب الأوعية أو السكري.
تلف الأعصاب نتيجة نقص فيتامين B12، أو أمراض الكلى، الكبد، المناعة الذاتية، أو العدوى.
الانزلاق الغضروفي الذي يضغط على أعصاب الذراع.
السكتة الدماغية إذا ترافق التنميل مع صعوبة في الكلام أو الرؤية أو توازن الجسم.
النوبة القلبية وقد يصاحبها ألم في الصدر أو ضيق تنفس وغثيان.


يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا عند استمرار أو تكرار التنميل لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.

 

الكونسلتو 

 
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