تضر بصحتك.. 4 عادات خاطئة لا تفعلها في أوقات الراحة

1- الإفراط في استعمال الألواح الإلكترونية
بعد يوم طويل من العمل، يقبل معظم الأشخاص على استخدام الألواح الإلكترونية، مثل الكمبيوتر والهاتف المحمول، لفترة طويلة، دون الانتباه أن هذه العادة تؤدي إلى الشعور بالصداع وإجهاد العين والمعاناة من آلام الرقبة والظهر.
2- احتساء القهوة
شرب القهوة في نهاية اليوم إحدى العادات الخاطئة التي يجب الإقلاع عنها، لأنه تزيد من خطر المعاناة من الأرق ليلًا، لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين المنبهة.
3- الجلوس أو الاستلقاء
قد يبدو الجلوس أو الاستلقاء بعد الانتهاء من العمل أمر صحي لإراحة الجسم، ولكن المفاجأة أن عدم الحركة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومشاكل العظام والعضلات، وقد يصل الأمر إلى السرطان.
4- تناول وجبات خفيفة غير صحية
تلبية الشعور بالجوع بعد الانتهاء من العمل بتناول الوجبات الخفيفة الغنية بالملح والسكر والدهون، مثل المقرمشات والحلويات، قد يؤثر سلبًا على صحة الجسم، حيث تؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع الضغط وزيادة الكوليسترول الضار بالدم واحتباس السوائل بالجسم، كما تفتقد للعناصر الغذائية الأساسية.
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