تضر بصحتك.. 4 عادات خاطئة لا تفعلها في أوقات الراحة

الوكيل الإخباري- يعتاد الكثير من الأشخاص على القيام ببعض الممارسات عند الخلود للراحة بعد الانتهاء من العمل، ثبت أن لها تأثيرات سلبية على صحة الجسم العضوية والنفسية.

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عادات خاطئة شائعة في أوقات الراحة