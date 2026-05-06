الأربعاء 2026-05-06 01:10 م

تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

الوكيل الإخباري-   تواصل معدلات الإصابة بداء السكري الارتفاع عالميا، إذ يعاني أكثر من نصف مليار شخص من هذا المرض، وتشكل حالات النوع الثاني النسبة الأكبر.

ويرتبط هذا الانتشار المتزايد بعوامل مثل شيخوخة السكان وتغير أنماط الحياة، ما يجعل فهم آليات المرض أولوية علمية وصحية ملحّة.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Metabolism، بقيادة الدكتورة دانا أفراهامي-تسفاتي من الجامعة العبرية، وبمشاركة باحثين من جامعة بنسلفانيا، عن رؤى جديدة حول كيفية تكيف خلايا بيتا في البنكرياس، المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مع التقدم في العمر، وكيف يختلف هذا التكيف لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وتؤدي خلايا بيتا دورا أساسيا في تنظيم مستويات السكر في الدم عبر إفراز الأنسولين، وهي مضطرة للتكيف باستمرار مع تغير احتياجات الجسم الأيضية. وقد اعتمد الباحثون على تحليل بيانات "ميثيلوم" (خريطة كيميائية توضح أين أُضيفت مجموعات صغيرة تسمى "ميثيل" إلى الحمض النووي. هذه الإضافات لا تغيّر تسلسل الجينات نفسه، لكنها تؤثر على تشغيل الجينات أو إيقافها) لرسم خريطة للتغيرات فوق الجينية، مع التركيز على مثيلة الحمض النووي، وهي آلية تتحكم في نشاط الجينات بمرور الوقت.

 
 


