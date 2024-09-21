تعاني من التهاب المفاصل؟.. معلومات يجب معرفتها

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو حالة تسبب القلق والتوتر الشديدين، لذلك من الضروري المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص والتعرف على كل ما يتعلق بالمرض.

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