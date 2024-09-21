تعاني من التهاب المفاصل؟.. معلومات يجب معرفتها

أوضحت بعض الدراسات أن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يظهر فجأة، وبالتالي هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها عن التهاب المفاصل حيث تتمثل في:
التهاب المفاصل غير مرتبط بسن معين
أثبتت الدراسات أن التهاب المفاصل غير مرتبط بسن معين، فمن الممكن أن يصيب الأطفال وكبار السن والمراهقين، ولكنه أكثر انتشارًا في المراحل العمرية بين سن 30 و 60.
يمكن أن يحدث التهاب المفاصل في جميع أنحاء الجسم
أكدت الدراسات أن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يؤثر على الجسم كله، بما في ذلك العينين والجلد والكلى والقلب، وبالتالي فمن الضروري الاهتمام بالصحة العامة للجسم للتحكم في مرض التهاب المفاصل وتقليل نوبات آلام المفاصل، مثل استخدام الثلج لتخفيف الأوجاع، الحصول على قسط كاف من النوم لمنع الإرهاق، مع اتباع نظام غذائي صحي.
الحصول على الرعاية اللازمة
من الضروري أن يحرص الأشخاص على الرعاية المستمرة للجسم، خاصة القلب وأمراض الروماتيزم والغدد الصماء والرئة والجهاز الهضمي والعظام، وذلك لتجنب أي مخاطر صحية يمكن أن تزيد حدة التهاب المفاصل الروماتويدي.
يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل على الأصدقاء والعائلة
توضح الدراسات أن الشخص الذي يعاني من التهاب المفاصل يمكن أن يؤثر على الأشخاص المجاورة له، خاصة إذا كان الشخص يعاني بشكل ملحوظ من أعراض المرض، والأفضل استشارة الطبيب المختص والمتابعة المستمرة.
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