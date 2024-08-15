تعاني من انسداد الأنف عند النوم تحت التكييف؟- إليك الحل

الوكيل الإخباري- يلاحظ بعض الأشخاص انسداد في الأنف واحتقان بعد الاستيقاظ من النوم في غرف مكيفة، مما قد يسبب الصداع والانزعاج، خاصة مع استمرار الأعراض.



كيف يؤثر الهواء البارد على الأنف؟

يؤثر التعرض للهواء البارد الناتج عن مكيفات الهواء على الأنف، بعدة طرق، تتمثل فيما يلي:

- يحتوي الأنف على نهايات عصبية حساسة، وعند تنشيطها نتيجة التعرض للهواء البارد، تتسبب في تورم الأوعية الدموية وزيادة النشاط في الأغشية المخاطية، مما يؤدي إلى احتقان الأنف.

- جفاف الأغشية المخاطية، وذلك لأن الهواء البارد والجاف الناتج عن مكيف الهواء يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف، مما يجعلها أكثر عرضة للتهيج والالتهابات.

- زيادة حدة أعراض الحساسية لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بصورة مزمنة.

- تكاثر البكتيريا والفطريات، ويحدث ذلك إذا لم يتم تنظيف فلتر المكيف بانتظام، فقد يتراكم الغبار وحبوب اللقاح والبكتيريا والفطريات فيه، مما قد يسبب تهيجًا في الأنف.

كيف يمكن تجنب التأثيرات الضارة لمكيف الهواء على الأنف؟

يمكن تجنب التأثيرات الضارة لمكيف الهواء، عن طريق اتباع بعض النصائح التي تتمثل فيما يلي:

- تنظيف مكيف الهواء باستمرار وغسل فلاتر الهواء للتخلص من الأتربة والبكتيريا العالقة.

- عدم خفض درجات الحرارة بدرجة أكبر بكثير من المعدل الطبيعي للجو.

- تجنب المكوث لساعات طويلة متواصلة في الغرف المكيفة.

- ضبط مكيف الهواء على وضع النوم.

- الاهتمام بفصل مكيف الهواء وتهوية الغرفة وتجديد الهواء بها.

- تناول أدوية الحساسية الوقائية إذا كان الشخص يعاني من حساسية الأنف المزمنة.

- الاهتمام بالترطيب الجيد عن طريق شرب كميات كافية من الماء.

- الاهتمام بتنظيف الأنف بواسطة محلول ملحي معقم.