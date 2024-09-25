تعاني من حصوات الكلى؟..لا تقرب هذه المشروبات

الوكيل الإخباري- يجب على مرضى حصوات الكلى الابتعاد عن بعض المشروبات في النظام الغذائي اليومي، لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على حالتهم الصحية.



مشروبات مضرة لمرضى حصوات الكلى

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1- المشروبات الغازية

في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن المشروبات الغازية الداكنة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة 23%، لاحتوائها على نسبة عالية من حمض الفوسفوريك.



2- العصائر المعلبة

تؤثر العصائر المعلبة سلبًا على صحة مرضى حصوات الكلى، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الفركتوز، الذي يدفع الكليتين لإرسال المزيد من الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك إلى البول.



3- المشروبات الرياضية

رغم فعالية المشروبات الرياضية في الحفاظ على توازن المعادن بالجسم والوقاية من الجفاف، قد تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، خاصةً لدى الفئات المعرضة للإصابة بها، لاحتوائها على تركيزات عالية من السكر والصوديوم.