تعاني من عدم التذوق؟- عليك تناول هذا العنصر الغذائي

الوكيل الإخباري- من أعراض دور البرد والإنفلونزا، أو الفيروسات التنفسية، فقد حاسة التذوق، الأمر الذي يثير ضجر بعض الأشخاص، لعدم إحساسه بما يتناوله من طعام.

اضافة اعلان

فيتامينات تعزز حاسة التذوق

الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، قال إن العناصر الغذائية التي تعزز من حاسة التذوق، هي:

1- الزنك: يعتبر الزنك من المعادن الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في حاسة التذوق، لأنه ينشط الأنزيمات المنوطة بتعزيز هذه الحاسة، ونقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى ضعف التذوق، لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالزنك، مثل اللحوم والخضروات او المكملات الغذائية التي تحتوي على عنصر الزنك.

2- فيتامين ب 12 وفيتامين ب6: من أهم الفيتامينات التي تعزز من صحة الأعصاب المسؤولة عن تعزيز حاسة التذوق، لأنه يقوي المناعة بشكل كبير، وتوجد هذه الفيتامينات في اللحوم الحمراء والدواجن.

3- فيتامين أ: لأنه يحسن من صحة الأغشية المخاطية، التي قد تعكر حاسة التذوق في الفم، ويتوافر هذا الفيتامين في مختلف الخضروات الورقية.

4- فيتامين ج: يساهم في تعزيز الصحة العامة للجسم، ويزيد من مقدرات الجهاز المناعي الذي يعزز من قدرة حاسة التذوق، ويوجد في البرتقال والجوافة والفلفل والطماطم والليمون.

5- الأوميجا-3: تدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي، مما قد يؤثر إيجابيًا على حاسة التذوق، وتوجد في المأكولات البحرية وتحديدا السمك الماكريل.



أوصى الدكتور شريف، بتجنب التدخين، نظرًا لأنه يؤثر سلبا على حاسة التذوق وكذا الشم، لأنه يضعف الأعصاب والغضاريف المسؤولة عنهما، موصيا بشرب الزنجبيل والليمون وكل المشروبات الساخنة بشرط ألا يتم تحليتها بالسكر الأبيض لأنه يضعف من مناعة الجسم.