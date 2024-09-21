تعاني من مقاومة الإنسولين؟.. تناول هذه الفواكه للشفاء

الوكيل الإخباري- يجب استشارة الطبيب فور ظهور أعراض مقاومة الإنسولين، مثل اسمرار البشرة وظهور الكرش، لأن تركها بدون علاج قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



وتعتبر التغذية السليمة من الركائز الأساسية لعلاج مقاومة الإنسولين، لأن الأدوية بدون نظام غذائي صحي لن تساعد المريض على التعافي.

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