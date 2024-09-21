تعاني من مقاومة الإنسولين؟.. تناول هذه الفواكه للشفاء

وتعتبر التغذية السليمة من الركائز الأساسية لعلاج مقاومة الإنسولين، لأن الأدوية بدون نظام غذائي صحي لن تساعد المريض على التعافي.
فواكه لعلاج مقاومة الإنسولين
1- الموز
يساعد الموز على تحسين مقاومة الإنسولين بالجسم، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من النشا المقاوم، الذي يساهم أيضًا في تعزيز صحة الأمعاء.
2- البرتقال
لا يساعد فيتامين سي المتوفر في البرتقال على تقوية الجهاز المناعي فقط، بل يعمل أيضًا على تحسين مقاومة الإنسولين، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
3- الكمثري
تلعب الكمثري دورًا كبيرًا في تحسين مقاومة الإنسولين بالجسم، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساهم في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.
4- الأفوكادو
كشفت دراسة أجريت على البالغين أن تناول الأفوكادو يساعد على ضبط سكر الدم وتحسين وظيفة هرمون الإنسولين بالجسم، لاحتوائه على مزيج من الألياف الغذائية والدهون الصحية.
5- الكرز
إذا كانت مقاومة الإنسولين ناتجة عن الأرق، فإن الكرز الخيار الغذائي الأمثل للعلاج، لاحتوائه على الميلاتونين، وهو مركب يساعد الإنسان على النوم جيدًا.
6- البطيخ
يتميز البطيخ باحتوائه على حمض أميني يدعى السيترولين، ثبت أنه يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم، عن طريق تحسين حساسية الإنسولين وتقليل مقاومة الجسم له.
7- الكاكا
مصدر غني بفيتامين أ، الذي يحسن حساسية الإنسولين بالجسم ويحفز خلايا بيتا في البنكرياس على إنتاجه بشكل متوازن، مما يحد من خطر الإصابة بداء السكري.
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