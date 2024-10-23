تعرف على أسباب وأعراض وطرق علاج التأتأة

الوكيل الإخباري- التأتأة حالة تحدث عندما ترتعش العضلات التي تستخدمها للتحدث أو تتحرك بشكل لا يمكن السيطرة عليه أثناء التحدث، وهذا يعطل تدفق الكلام ويسبب توقفًا وأصواتًا غير مقصودة وكلمات ملتصقة، وتؤثر هذه الحالة عادةً على الأطفال، ولكنها قد تؤثر على أي عمر.



ما المقصود بـ"التأتأة"؟

"التأتأة" اضطراب في الكلام يؤثر على إيقاع وتدفق الكلمات، ويعطل هذا الاضطراب طريقة كلامك، مما يتسبب في صدور أصوات غير مقصودة أو توقفات أو مشاكل أخرى في التحدث بسلاسة.



أنواع فرعية من التأتأة

- التأتأة التنموية (اضطراب الطلاقة الذي يبدأ عند الأطفال): اضطراب في النمو العصبي، مما يعني أنه يحدث لأن دماغك يتطور بشكل مختلف عن المتوقع، ويبدأ هذا الشكل عندما تكون طفلا.



- التأتأة المستمرة: هذا النوع يستمر حتى مرحلة البلوغ.



- التأتأة المكتسبة: هى التي تتطور لديك بسبب مرض أو إصابة تؤثر على دماغك.



من الذي يتأثر بالتأتأة؟

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يمكن أن يصاب أي شخص بالتأتأة، ولكن الذكور هم أكثر عرضة للإصابة بالتأتأة بأربع مرات من الإناث، ويمكن أن يؤثر العمر على نوع التأتأة التي تعاني منها:



- التأتأة التنموية: حالة تصيب الأطفال ويمكن أن تبدأ في سن مبكرة تصل إلى عامين أو في وقت متأخر يصل إلى 7 أعوام، ومتوسط العمر الذي تبدأ فيه هذه الحالة هو حوالي 3 أعوام، ويبدأ 95% من الأطفال هذه الحالة قبل سن 4 أعوام.



- التأتأة المستمرة: حالة تصيب البالغين وتبدأ منذ الطفولة.



- التأتأة المكتسبة: يمكن أن تؤثر على الأشخاص في أي عمر، ومن المرجح أن تحدث مع الإصابات أو الحالات التي تلحق الضرر بمناطق من الدماغ.



أعراض التأتأة