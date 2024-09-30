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تعرف على سبب تناول بعض الأدوية كل 8 ساعات

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 08:21 ص

الوكيل الإخباري-  يتساءل بعض الأشخاص عن سبب اشتراط الطبيب تناول بعض الأدوية كل 8 ساعات، وعقاقير أخرى كل 12 ساعة، وتأثير عدم الالتزام بذلك على فعالية الدواء بالجسم.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، إن الطبيب يحدد عدد مرات تناول الدواء في اليوم بناءً على مدة استمرار مفعوله في الدم.

وقال موافي، إن مفعول بعض الأدوية يستمر في الجسم لمدة 8 ساعات، وعقاقير أخرى يختفي أثرها في غضون 12 أو 24 ساعة من تناولها.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن الكلى بعد فترة من تناول الدواء تقوم بطرده خارج الجسم عبر البول، الأمر الذي يستدعي الحصول على جرعة جديدة.

وأكد أن سرعة وصول الأدوية إلى مجرى الدم تختلف من دواء لآخر حسب طريقة تناوله، مستشهدًا بأقراص تحت اللسان، حيث يقوم الجسم بامتصاصها بشكل أسرع من العقاقير القابلة للبلع. 

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