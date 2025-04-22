تعرف على فوائد البصل الأخضر وقيمته الغذائية لصحة الجسم

الوكيل الإخباري- البصل الأخضر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، ويعتبر من الخيارات المثالية على مائدة شم النسيم. وفقًا لموقع Toneop، يحمل البصل الأخضر العديد من الفوائد الصحية التي تجعله جزءًا مهمًا من نظامنا الغذائي اليومي:

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يُقلل الوزن

مضادات الأكسدة في البصل الأخضر تساعد في تقليل السمنة وتحسين الصحة العامة، كما يساهم في الوقاية من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري.

يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت الأبحاث أن البصل الأخضر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان المعدة والمستقيم.

يُعزز كثافة العظام

البصل الأخضر مصدر جيد لفيتامين ك، الذي يعزز صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

علاج التهاب الحلق

يمكن استخدام البصل الأخضر كمكمادة ساخنة لتخفيف التهاب الحلق والألم.

يمنع التهاب المفاصل

يحتوي البصل الأخضر على مركبات كبريتية عضوية قد تساعد في تقليل التهاب المفاصل، مثل هشاشة العظام.

خصائص مضادة للفيروسات

الأليسين الموجود في البصل الأخضر يمنحه خصائص مضادة للفيروسات، مما يساعد في محاربة فيروسات البرد والإنفلونزا.

صحة القلب

البصل الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C الذي يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول ويقي من أمراض القلب.

تنظيم سكر الدم

مركبات الكبريت الموجودة في البصل الأخضر تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يفيد مرضى السكري.

يعزز صحة العين

يحتوي البصل الأخضر على فيتامين A وكاروتينات تحمي العينين وتحسن صحة البصر.

يساعد على الهضم

تناول البصل الأخضر يعزز عملية الهضم ويساعد في التخفيف من مشاكل المعدة والأمعاء.



أضف البصل الأخضر إلى نظامك الغذائي للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة، خاصة في موسم شم النسيم.