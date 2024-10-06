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تغير لون الجلد.. أعراض السعفة المبرقشة وأسبابها

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 11:28 ص

الوكيل الاخباري- السعفة المبرقشة عدوى فطرية جلدية شائعة تصيب سطح الجلد وتسبب تغيرات في لونه، تنتج هذه العدوى عن فرط نمو نوع من الفطريات الطبيعية التي تعيش على الجلد.

أعراض السعفة المبرقشة:

1- تغير لون الجلد
2- تقشر الجلد

3- حكة خفيفة

4- عدم توحّد لون البشرة

أسباب السعفة المبرقشة

1- فرط نمو فطريات المالاسيزيا:

تنتج السعفة المبرقشة عن فرط نمو فطريات المالاسيزيا (Malassezia)، فهى فطريات طبيعية تعيش على الجلد، عندما يزداد نمو هذه الفطريات بشكل مفرط، يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض.

2- الطقس الحار والرطب:

تزداد احتمالية الإصابة بالسعفة المبرقشة في المناخات الحارة والرطبة، حيث تزداد فرصة نمو الفطريات في مثل هذه الظروف.

3- التعرق المفرط:

يمكن أن يساهم التعرق الزائد في نمو الفطريات، مما يزيد من احتمال الإصابة بالسعفة المبرقشة.

4- ضعف جهاز المناعة:

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسعفة المبرقشة.

5- التغييرات الهرمونية:

التغيرات في مستويات الهرمونات، مثل تلك التي تحدث في فترة المراهقة أو الحمل، قد تساهم في تطور السعفة المبرقشة.

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