تغير لون الجلد.. أعراض السعفة المبرقشة وأسبابها

الوكيل الاخباري- السعفة المبرقشة عدوى فطرية جلدية شائعة تصيب سطح الجلد وتسبب تغيرات في لونه، تنتج هذه العدوى عن فرط نمو نوع من الفطريات الطبيعية التي تعيش على الجلد.



أعراض السعفة المبرقشة:



1- تغير لون الجلد

2- تقشر الجلد



3- حكة خفيفة



4- عدم توحّد لون البشرة



أسباب السعفة المبرقشة



1- فرط نمو فطريات المالاسيزيا:



تنتج السعفة المبرقشة عن فرط نمو فطريات المالاسيزيا (Malassezia)، فهى فطريات طبيعية تعيش على الجلد، عندما يزداد نمو هذه الفطريات بشكل مفرط، يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض.



2- الطقس الحار والرطب:



تزداد احتمالية الإصابة بالسعفة المبرقشة في المناخات الحارة والرطبة، حيث تزداد فرصة نمو الفطريات في مثل هذه الظروف.



3- التعرق المفرط:



يمكن أن يساهم التعرق الزائد في نمو الفطريات، مما يزيد من احتمال الإصابة بالسعفة المبرقشة.



4- ضعف جهاز المناعة:



الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسعفة المبرقشة.



5- التغييرات الهرمونية:



التغيرات في مستويات الهرمونات، مثل تلك التي تحدث في فترة المراهقة أو الحمل، قد تساهم في تطور السعفة المبرقشة.

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