تغير لون الجلد.. أعراض السعفة المبرقشة وأسبابها

الوكيل الاخباري- السعفة المبرقشة عدوى فطرية جلدية شائعة تصيب سطح الجلد وتسبب تغيرات في لونه، تنتج هذه العدوى عن فرط نمو نوع من الفطريات الطبيعية التي تعيش على الجلد.
أعراض السعفة المبرقشة:
1- تغير لون الجلد
2- تقشر الجلد
3- حكة خفيفة
4- عدم توحّد لون البشرة
أسباب السعفة المبرقشة
1- فرط نمو فطريات المالاسيزيا:
تنتج السعفة المبرقشة عن فرط نمو فطريات المالاسيزيا (Malassezia)، فهى فطريات طبيعية تعيش على الجلد، عندما يزداد نمو هذه الفطريات بشكل مفرط، يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض.
2- الطقس الحار والرطب:
تزداد احتمالية الإصابة بالسعفة المبرقشة في المناخات الحارة والرطبة، حيث تزداد فرصة نمو الفطريات في مثل هذه الظروف.
3- التعرق المفرط:
يمكن أن يساهم التعرق الزائد في نمو الفطريات، مما يزيد من احتمال الإصابة بالسعفة المبرقشة.
4- ضعف جهاز المناعة:
الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسعفة المبرقشة.
5- التغييرات الهرمونية:
التغيرات في مستويات الهرمونات، مثل تلك التي تحدث في فترة المراهقة أو الحمل، قد تساهم في تطور السعفة المبرقشة.
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