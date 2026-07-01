تقنيات مبتكرة لإعادة إنبات الشعر.. آخر الاكتشافات العلمية

في المقابل، يشهد عام 2026 تطوراً في الأبحاث التي تستهدف إعادة إنبات الشعر عبر تنشيط البصيلات الخاملة أو إنشاء بصيلات جديدة.
كما يجري تطوير مركب موضعي يُسمى PP405 لتنشيط الخلايا الجذعية داخل البصيلات، إلى جانب دراسة سكر ديوكسيريبوز الذي قد يعزز نمو الشعر عبر تحسين تغذية الأنسجة المحيطة بالبصيلات.
وفي تطور آخر، نجح باحثون في إنتاج بصيلات شعر مخبرية باستخدام الخلايا الجذعية، أظهرت نمواً طبيعياً وقد تمهد لعلاج حالات الصلع المتقدم مستقبلاً.
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