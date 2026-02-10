الثلاثاء 2026-02-10 02:33 م

تقنية جديدة لعلاج توقف التنفس الليلي

يُعد انقطاع النفس الانسدادي النومي أحد اضطرابات التنفس الخطيرة أثناء النوم، حيث يتوقف مجرى الهواء عن العمل مؤقتًا، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الإدراك. ومع ذلك، قد يقدم اب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 12:38 م
الوكيل الإخباري-   يُعد انقطاع النفس الانسدادي النومي أحد اضطرابات التنفس الخطيرة أثناء النوم، حيث يتوقف مجرى الهواء عن العمل مؤقتًا، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الإدراك. ومع ذلك، قد يقدم ابتكار طبي جديد أملًا لملايين المرضى حول العالم.اضافة اعلان


يعتمد الابتكار على تحفيز العصب تحت اللسان (HNS)، وهو علاج قائم على نبضات كهربائية تمنع انسداد اللسان لمجرى الهواء أثناء النوم. وتعتبر النسخة الحالية من هذا العلاج فعّالة، لكنها تتطلب عملية جراحية كبيرة وزرعًا معقدًا لا يناسب جميع المرضى.


في دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة فليندرز في أستراليا، وفقا لمجلة "Chest"، اختبر الباحثون قطبًا كهربائيًّا أصغر وأسهل زرعًا، بهدف جعل العلاج أقل توغّلًا وأكثر ملاءمة لعدد أكبر من المرضى.
 
وأظهرت التجارب الأولية نجاح الجهاز الجديد بشكل لافت، حيث نجح في فتح مجرى الهواء لدى 13 من أصل 14 مشاركًا تم اختبارهم، أي بنسبة نجاح بلغت 93%، بما في ذلك حالات توقف التنفس التام. ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تمثل تحسينًا كبيرًا لتقنية التحفيز العصبي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

أخبار محلية ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

ل

أخبار محلية بالتزامن مع شهر رمضان.. اعلان صادر عن البنك المركزي

كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

أخبار الشركات كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

ب

أخبار محلية حسان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك

وثائق رسميّة... إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

فن ومشاهير إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

فن ومشاهير الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

ب

أخبار محلية شتاء الأردن مختبر بصري ينطق بلوحة فنية لظواهر طبيعية ساحرة



 






الأكثر مشاهدة