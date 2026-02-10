تقنية جديدة لعلاج توقف التنفس الليلي

12:38 م

الوكيل الإخباري- يُعد انقطاع النفس الانسدادي النومي أحد اضطرابات التنفس الخطيرة أثناء النوم، حيث يتوقف مجرى الهواء عن العمل مؤقتًا، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الإدراك. ومع ذلك، قد يقدم ابتكار طبي جديد أملًا لملايين المرضى حول العالم. اضافة اعلان





يعتمد الابتكار على تحفيز العصب تحت اللسان (HNS)، وهو علاج قائم على نبضات كهربائية تمنع انسداد اللسان لمجرى الهواء أثناء النوم. وتعتبر النسخة الحالية من هذا العلاج فعّالة، لكنها تتطلب عملية جراحية كبيرة وزرعًا معقدًا لا يناسب جميع المرضى.





في دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة فليندرز في أستراليا، وفقا لمجلة "Chest"، اختبر الباحثون قطبًا كهربائيًّا أصغر وأسهل زرعًا، بهدف جعل العلاج أقل توغّلًا وأكثر ملاءمة لعدد أكبر من المرضى.



وأظهرت التجارب الأولية نجاح الجهاز الجديد بشكل لافت، حيث نجح في فتح مجرى الهواء لدى 13 من أصل 14 مشاركًا تم اختبارهم، أي بنسبة نجاح بلغت 93%، بما في ذلك حالات توقف التنفس التام. ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تمثل تحسينًا كبيرًا لتقنية التحفيز العصبي.





