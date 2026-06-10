تقنية هجينة تعزز دقة تصوير الأنسجة الحية

الوكيل الإخباري- طور باحثون في جامعة كولومبيا تصميماً جديداً للمجاهر وعدساتها، قد يغير طريقة تصوير الأنسجة الحية والمرضية ثلاثية الأبعاد، عبر إنتاج صور عالية الدقة لأنسجة كبيرة الحجم دون الحاجة إلى أنظمة معقدة أو باهظة التكلفة.

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وتفتح التقنية الجديدة، المنشورة في دورية Nature Biotechnology، الباب أمام استخدام أوسع للتصوير ثلاثي الأبعاد في أبحاث الدماغ والسرطان وعلم الأمراض، إضافة إلى إمكانية استخدامها مستقبلاً في المختبرات التعليمية والعيادات الأقل تجهيزاً.



وكان تحليل الأنسجة يعتمد لسنوات على شرائح ثنائية الأبعاد، إلا أنها لا تعكس البنية الحقيقية المعقدة ثلاثية الأبعاد للأنسجة، ما دفع العلماء إلى تطوير أساليب أكثر دقة لفهم تركيبها.



وقدم الفريق البحثي حلاً جديداً باسم HySIL (البصريات الهجينة الصلبة والسائلة)، يجمع بين عدسة صلبة وسائل غمر، لتحسين جودة الصورة مع الحفاظ على بساطة النظام وانخفاض تكلفته.



وأظهر النظام الجديد قدرة على تصوير أنسجة وأدمغة كاملة وخزعات سرطانية، ما قد يدعم تطوير علم الأمراض ثلاثي الأبعاد وتحسين فهم الأمراض، إضافة إلى تعزيز بيانات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي.