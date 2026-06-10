تقنية هجينة تعزز دقة تصوير الأنسجة الحية

وتفتح التقنية الجديدة، المنشورة في دورية Nature Biotechnology، الباب أمام استخدام أوسع للتصوير ثلاثي الأبعاد في أبحاث الدماغ والسرطان وعلم الأمراض، إضافة إلى إمكانية استخدامها مستقبلاً في المختبرات التعليمية والعيادات الأقل تجهيزاً.
وكان تحليل الأنسجة يعتمد لسنوات على شرائح ثنائية الأبعاد، إلا أنها لا تعكس البنية الحقيقية المعقدة ثلاثية الأبعاد للأنسجة، ما دفع العلماء إلى تطوير أساليب أكثر دقة لفهم تركيبها.
وقدم الفريق البحثي حلاً جديداً باسم HySIL (البصريات الهجينة الصلبة والسائلة)، يجمع بين عدسة صلبة وسائل غمر، لتحسين جودة الصورة مع الحفاظ على بساطة النظام وانخفاض تكلفته.
وأظهر النظام الجديد قدرة على تصوير أنسجة وأدمغة كاملة وخزعات سرطانية، ما قد يدعم تطوير علم الأمراض ثلاثي الأبعاد وتحسين فهم الأمراض، إضافة إلى تعزيز بيانات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي.
ويشير الباحثون إلى أن هذه التقنية قد تمثل نقلة نوعية في التصوير الطبي، عبر تمكين رؤية أعمق وأكثر دقة لبنية الأنسجة البشرية.
-
أخبار متعلقة
-
هل التمر بديل صحي للسكر؟
-
علاج يتجاوز خسارة الوزن
-
ما الحقيقة التي كشفها الخبراء عن هذه العادة الشائعة؟
-
الارتجاع المريئي.. أعراضه الشائعة وطرق العلاج
-
أفضل 8 بدائل صحية للبيض مناسبة للطهي والمخبوزات
-
للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟
-
طبيب يوضح مخاطر اضطراب نظم القلب
-
فواكه وخضروات ضرورية لصحة القلب.. ما هي؟