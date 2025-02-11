تناولها على الريق.. 7 مشروبات لتطهير الكلى

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الوكيل الإخباري-
لتطهير الكلى من السموم، يجب الاهتمام بتناول مجموعة من المشروبات كل صباح، لأنها فعالة في تنقيتها وتعزيز صحتها وحمايتها من الأمراض.اضافة اعلان
مشروبات صباحية لتطهير الكلى
1- ماء الليمون بالكركم
يلعب ماء الليمون دورًا كبيرًا في تنقية الكلى من السموم، خاصةً إذا تم تناوله على معدة فارغة، مع إضافة القليل من الكركم إليه عند التحضير.
2- ماء الكمون
تناول ماء الكمون على معدة فارغة من العادات الغذائية التي تساعد على تطهير الكلى، لأنه من المشروبات التي تتميز بخصائصها المدرة للبول.
3- عصير الأملا
يمكن الاعتماد عصير الأملا لتعزيز وظائف الكلى وتقليل خطر إصابتها بالأمراض، لأنه يساعد على تنظيف من السموم عند تناوله قبل وجبة الإفطار.
4- ماء جوز الهند
يساعد ماء جوز الهند على ترطيب وتنقيته من السموم، لأنه يتمتع بخصائص مدرة للبول. لذلك فهو من المشروبات المفيدة لصحة الكلى صباحًا.
5- شاي الزنجبيل بالنعناع
يجعل شاي الزنجبيل بالنعناع الكلى أقل عرضة للإصابة بالأمراض، لأنه يساهم في تطهيرها من السموم بكفاءة عالية، بشرط تناوله على الريق.
6- ماء الحلبة
يوفر ماء الحلبة عند تناوله على الريق حماية كبيرة ضد الإصابة بحصوات الكلى، لأنه يساعد على تنقية الجسم من أكسالات الكالسيوم.
7- شاي الريحان
من المشروبات الصباحية المفيدة لصحة الكلى، لأنه يساعد على تطهيرها من السموم، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات. ولتعزيز قيمته الغذائية، يُنصح بإضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل إليه.