تناولها على الريق.. 7 مشروبات لتطهير الكلى

الوكيل الإخباري- لتطهير الكلى من السموم، يجب الاهتمام بتناول مجموعة من المشروبات كل صباح، لأنها فعالة في تنقيتها وتعزيز صحتها وحمايتها من الأمراض.

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مشروبات صباحية لتطهير الكلى



1- ماء الليمون بالكركم

يلعب ماء الليمون دورًا كبيرًا في تنقية الكلى من السموم، خاصةً إذا تم تناوله على معدة فارغة، مع إضافة القليل من الكركم إليه عند التحضير.

2- ماء الكمون

تناول ماء الكمون على معدة فارغة من العادات الغذائية التي تساعد على تطهير الكلى، لأنه من المشروبات التي تتميز بخصائصها المدرة للبول.

3- عصير الأملا

يمكن الاعتماد عصير الأملا لتعزيز وظائف الكلى وتقليل خطر إصابتها بالأمراض، لأنه يساعد على تنظيف من السموم عند تناوله قبل وجبة الإفطار.

4- ماء جوز الهند

يساعد ماء جوز الهند على ترطيب وتنقيته من السموم، لأنه يتمتع بخصائص مدرة للبول. لذلك فهو من المشروبات المفيدة لصحة الكلى صباحًا.

5- شاي الزنجبيل بالنعناع

يجعل شاي الزنجبيل بالنعناع الكلى أقل عرضة للإصابة بالأمراض، لأنه يساهم في تطهيرها من السموم بكفاءة عالية، بشرط تناوله على الريق.

6- ماء الحلبة

يوفر ماء الحلبة عند تناوله على الريق حماية كبيرة ضد الإصابة بحصوات الكلى، لأنه يساعد على تنقية الجسم من أكسالات الكالسيوم.

7- شاي الريحان