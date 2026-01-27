تناول الشوفان ليومين فقط.. تحصد فوائد صحية تستمر لأسابيع

الوكيل الإخباري- أفاد علماء جامعة بون أن تناول الشوفان لمدة يومين يساعد على خفض مستوى الكوليسترول ودعم عملية الأيض، ويستمر هذا التأثير لعدة أسابيع.

