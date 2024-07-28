تناول القهوة صباحًا - هل ترفع ضغط الدم؟

الوكيل الاخباري- يقبل الكثيرون على تناول القهوة في الصباح، للساعدة على الشعور باليقظة والتركيز، وتحسين الحالة المزاجية.. ولكن هل تناول القهوة بعد الاستيقاظ يؤثر صباحًا على ضغط الدم.



أضرار القهوة عند الاستيقاظ من النوم



قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى رفع ضغط الدم مؤقتًا بمقدار صغير، ولكن لا يتسبب في تأثيرات ضارة على المدى الطويل، حيث يعد الكافيين منبه، ولهذا السبب تناول القهوة يزيد من اليقظة والنشاط، فهو يحفز الأعصاب ويجعل القلب ينبض بشكل أسرع. وتكون التأثيرات قصيرة الأمد، ولكن إذا تم قياس الضغط بعد عدة ساعات من الانتهاء من تناول القهوة، سيكون ضغط الدم أعلى قليلاً من المعدل الطبيعي.



بمجرد مرور 30 دقيقة فقط على شرب القهوة، قد يؤدي الكافيين الموجود فيها إلى رفع ضغط الدم الانقباضي وهو الرقم العلوي، بما يصل إلى 15 درجة. وعادة ما يستمر هذا التأثير لمدة تصل إلى 4 ساعات.



وعلى الرغم من ارتفاع الضغط قليلًا فإنه لا داعي للقلق. فتناول كوب أو كوبين من القهوة أو الشاي في الصباح لا يسبب أي مشاكل طويلة الأمد في ضغط الدم، ولا يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن. لذا فتناول القهوة في الصباح آمن وله الكثير من الفوائد الصحية أيضًا.



هل القهوة الصباحية مفيدة؟



قد يكون للقهوة الصباحية بعض الفوائد الصحية للقلب، حيث تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة ، وقد يكون لها أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات وتساعد في تنظيم الشهية. كما ارتبط استهلاك القهوة في الصباح بعدة فوائد أخرى:



انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



زيادة القدرة على النشاط البدني.



فقدان الوزن.



انخفاض معدلات الاكتئاب.



انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.



هل الكافيين يضر مرضى الضغط المرتفع؟