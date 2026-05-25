تناول فيتامين محدد بعد الوجبات قد يحد من خطر السرطان

الوكيل الإخباري- تشير دراسة علمية حديثة إلى أن تناول فيتامين محدد بعد الوجبات قد يساهم في تقليل خطر تكوّن مركّبات يُعتقد بارتباطها بزيادة احتمال الإصابة بالسرطان.





وتوضح الدراسة، المنشورة في Journal of Theoretical Biology، أن فيتامين (سي) قد يؤثر في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجهاز الهضمي، والناتجة عن النترات والنتريت الموجودين في بعض الأطعمة، مثل اللحوم المصنّعة، إضافة إلى الفواكه والخضراوات التي قد تنمو في بيئات ملوّثة.



وتخضع هذه المركّبات داخل المعدة لعملية كيميائية تُعرف باسم "النترزة"، ينتج عنها تكوّن مواد يشتبه بعض العلماء في ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، رغم أن النترات والنتريت نفسيهما يؤديان وظائف مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.



واعتمدت نتائج الدراسة على نمذجة رياضية لمحاكاة حركة هذه المركّبات وتحولها داخل الجسم، بما في ذلك الغدد اللعابية والمعدة والأمعاء الدقيقة والبلازما.



وأظهرت النتائج أن وجود فيتامين (سي) في الوجبات قد يقلل من تكوّن نواتج النترزة، خاصة عند تناول أطعمة تجمع بين فيتامين (سي) والنترات، مثل الخضراوات الورقية كالسبانخ. كما أشارت إلى أن تناول مكملات فيتامين (سي) بعد الوجبات قد يكون له تأثير وقائي محدود في تقليل هذه التفاعلات الكيميائية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتناول اللحوم المصنّعة مثل السلامي.



ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تساعد في تفسير التباين في الدراسات السابقة حول العلاقة بين هذه المركّبات وخطر السرطان، كما قد تسهم في تصميم أبحاث مستقبلية أكثر دقة.



وقالت الباحثة Anita Layton إن النموذج "يقدّم إطارا يساعد على فهم العوامل المؤثرة في هذه التفاعلات، مثل النظام الغذائي، وتوقيت الوجبات، وحالة المعدة، ونشاط الميكروبيوم الفموي".



وفي جانب آخر، تشير NHS إلى أن فيتامين (سي) يؤدي أدوارا مهمة في الجسم، من بينها دعم صحة الخلايا، والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف، إضافة إلى المساعدة في التئام الجروح.



ويتوفر فيتامين (سي) في العديد من الأطعمة، مثل الحمضيات، والفلفل، والفراولة، والبروكلي، والكرنب الصغير، والبطاطا.





