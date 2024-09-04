تنبيه لربات البيوت.. عادة يومية عند الطهي تتسبب بارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري- تعتمد العديد من ربات المنزل على إضافة مكعبات المرق إلى الأطعمة لقدرتها على إضافة نكهة قوية ولذيذة، ولكن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة على الصحة.

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وبحسب ما ذكره موقعي Healthline وQuora، إليك مخاطر الإفراط في إضافة مكعبات المرق إلى الأطعمة:



ارتفاع ضغط الدم

من العناصر الأساسية في مكعبات المرق احتواؤها على الملح. لذا، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



احتباس السوائل

يتسبب الصوديوم الموجود في مكعبات المرق في احتباس السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى تورم في الأطراف.



صحة الكلى

تعمل الكلى على تنظيم توازن السوائل والأملاح في الجسم. لذا، عند الإفراط في تناول الأملاح، يزداد الضغط على الكلى ويمكن أن يؤثر سلبًا على وظائفها.