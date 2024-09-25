تنبيه.. 6 علامات في قدميك تدل على اصابتك بهذه الأمراض!

الوكيل الإخباري- القدم هي إحدى أجزاء الجسم التي قد تكشف عن مشكلات صحية خطيرة، وبعض التغيرات في القدمين قد تكون مؤشرا على وجود اضطرابات تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.



علامات في القدمين تستدعي زيارة الطبيب

1- تورم القدمين بشكل مفاجئ

إذا لاحظت تورما مفاجئا وغير مبرر في إحدى القدمين أو كلتيهما، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل في الدورة الدموية أو القلب، ويمكن أن يكون هذا التورم ناتجا عن انسداد في الأوعية الدموية، أو جلطة دموية، وهو ما يستدعي تدخلا طبيا فوريا.



2- آلام شديدة في القدمين أو الكاحلين

الشعور بآلام مفاجئة أو مستمرة في القدمين أو الكاحلين قد يكون ناتجا عن إصابة خطيرة، مثل كسر أو تمزق في الأوتار أو الأربطة، بالإضافة إلى ذلك، قد يشير الألم إلى وجود التهاب المفاصل أو مشاكل في الأوعية الدموية، مما يتطلب استشارة الطبيب لتجنب تفاقم الحالة.



3- خدر أو تنميل مستمر

الإحساس بالخدر أو التنميل في القدمين قد يكون علامة على مشاكل في الأعصاب، مثل اعتلال الأعصاب المحيطية، الذي قد يكون مرتبطا بمرض السكري، وهذه الحالة قد تتطور بشكل خطير إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، ولذلك يُنصح بزيارة الطبيب في حالة تكرار هذه الأعراض.



4- تغير لون الجلد في القدمين

إذا لاحظت تغيرا في لون الجلد على قدميك، مثل التحول إلى اللون الأزرق أو البنفسجي، فقد يكون ذلك دليلا على ضعف تدفق الدم إلى القدمين، ويمكن أن يشير هذا إلى مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية، مثل انسداد الشرايين، ويجب التعامل معها فورا لتجنب التعرض لمضاعفات خطيرة.



5- ظهور تقرحات أو جروح لا تلتئم

ظهور جروح أو تقرحات في القدمين وعدم التئامها لفترة طويلة يمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل صحية خطيرة، خاصة لدى مرضى السكري، فهذه الجروح قد تكون بداية لمضاعفات أكبر، مثل القدم السكري، مما يتطلب تدخلا طبيا عاجلا لتجنب العدوى أو الحاجة إلى جراحة.



6- تغير في شكل أو حجم الأظافر

الأظافر التي تصبح سميكة أو تغير شكلها بشكل مفاجئ قد تكون علامة على وجود عدوى فطرية أو مشاكل أخرى، مثل أمراض الرئة أو القلب، وفي حالة ملاحظة تغيرات غير طبيعية في الأظافر، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

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