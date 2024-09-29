 
الأحد 2024-09-29 04:38 م
 
 

تهددك بمشكلة خطيرة.. إليك أضرار طقطقة الرقبة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-09-2024 03:05 م

الوكيل الإخباري-   طقطقة الرقبة واحدة من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها البعض لتخفيف آلام الرقبة وتيبسها، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه العادة قد تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، حيث قد تؤدي إلى حدوث سكتة دماغية، وفقًا لما نشره موقع "Times now".

أسباب آلام الرقبة
ألم الرقبة قد ينتج عن العديد من الأسباب مثل وضعية النوم الخاطئة، الشد العضلي، أو التعرض للإصابات، ورغم أن البعض يلجأ إلى طقطقة الرقبة كحل سريع لتخفيف الألم، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وواحدة من تلك المضاعفات هي السكتة الدماغية الناتجة عن تشريح الشريان العنقي، المعروف أيضًا بتشريح الشريان الفقري.

لماذا قد تسبب طقطقة الرقبة السكتة الدماغية؟
وفقًا للخبراء، في حالة طقطقة الرقبة بشكل طبيعي دون إجبار، قد لا تتسبب هذه الحركة في ضرر، لكن إذا تمت الطقطقة بطريقة عنيفة أو مفاجئة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تمزق أحد الشرايين في الرقبة، وعندما يحدث هذا التمزق، يتسرب الدم إلى جدار الأوعية الدموية، مسببًا تضييقًا أو انسدادًا في الأوعية الدموية، ما ينتج عنه جلطة دموية تؤدي إلى السكتة الدماغية.

هذه الجلطة قد تمنع تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى حرمان منطقة معينة في الدماغ من الأكسجين والدم، وبالتالي تسبب سكتة دماغية، والتي قد تؤدي إلى الشلل، ألم شديد في الرقبة، أو صداع حاد.

وقد يكون هناك أسباب أخرى لطقطقة الرقبة، مثل تمزق الأربطة أو الأوتار التي تتحرك فوق المفاصل. في هذه الحالات، يحدث الاحتكاك بين العظام والعضلات أو الأربطة، مما يصدر صوت الطقطقة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة

اضافة اعلان


الأطباء يشيرون إلى أن خطر الإصابة بتشريح الشريان الفقري والسكتة الدماغية يزداد لدى الأفراد الذين يعانون من:

ارتفاع ضغط الدم.

تصلب الشرايين أو تراكم اللويحات داخل الشرايين.

خلل التنسج العضلي الليفي.

الحالات الوراثية التي تؤثر على النسيج الضام.

ألم الصداع النصفي.

الالتهابات.

 

الكونسلتو

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل كلاب ضالة تنهش طفلا حتى الموت جنوبي عمان

يحيى الفخراني

فن ومشاهير أول رد من يحيى الفخراني حول مشاركته في رمضان 2025

وزير الزراعة خالد الحنيفات

أخبار محلية الحنيفات: مليار طن حجم الهدر الغذائي عالميا تكفي لإشباع 800 مليون يتضورون جوعا

السفير زهير النسور

أخبار محلية السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود

الجيش اللبناني ينتشر في شوارع لبنان

عربي ودولي ميقاتي: لن نقبل باستباحة الطرقات والجيش مستعد لتطبيق الـ 1701

مياه سيدني تتحول للأخضر

منوعات ذعر في سيدني بعد تحول مياه إلى الأخضر

فعاليات ماراثون القراءة

أخبار محلية امانة عمان تشارك في ماراثون القراءة الوطني 2024

تعبيرية

طب وصحة كيف يجب أن تكون تغذية مرضى القلب والأوعية الدموية؟



 


الأكثر مشاهدة