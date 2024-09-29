تهددك بمشكلة خطيرة.. إليك أضرار طقطقة الرقبة

الوكيل الإخباري- طقطقة الرقبة واحدة من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها البعض لتخفيف آلام الرقبة وتيبسها، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه العادة قد تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، حيث قد تؤدي إلى حدوث سكتة دماغية، وفقًا لما نشره موقع "Times now".



أسباب آلام الرقبة

ألم الرقبة قد ينتج عن العديد من الأسباب مثل وضعية النوم الخاطئة، الشد العضلي، أو التعرض للإصابات، ورغم أن البعض يلجأ إلى طقطقة الرقبة كحل سريع لتخفيف الألم، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وواحدة من تلك المضاعفات هي السكتة الدماغية الناتجة عن تشريح الشريان العنقي، المعروف أيضًا بتشريح الشريان الفقري.



لماذا قد تسبب طقطقة الرقبة السكتة الدماغية؟

وفقًا للخبراء، في حالة طقطقة الرقبة بشكل طبيعي دون إجبار، قد لا تتسبب هذه الحركة في ضرر، لكن إذا تمت الطقطقة بطريقة عنيفة أو مفاجئة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تمزق أحد الشرايين في الرقبة، وعندما يحدث هذا التمزق، يتسرب الدم إلى جدار الأوعية الدموية، مسببًا تضييقًا أو انسدادًا في الأوعية الدموية، ما ينتج عنه جلطة دموية تؤدي إلى السكتة الدماغية.



هذه الجلطة قد تمنع تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى حرمان منطقة معينة في الدماغ من الأكسجين والدم، وبالتالي تسبب سكتة دماغية، والتي قد تؤدي إلى الشلل، ألم شديد في الرقبة، أو صداع حاد.



وقد يكون هناك أسباب أخرى لطقطقة الرقبة، مثل تمزق الأربطة أو الأوتار التي تتحرك فوق المفاصل. في هذه الحالات، يحدث الاحتكاك بين العظام والعضلات أو الأربطة، مما يصدر صوت الطقطقة.



الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة

اضافة اعلان



الأطباء يشيرون إلى أن خطر الإصابة بتشريح الشريان الفقري والسكتة الدماغية يزداد لدى الأفراد الذين يعانون من:



ارتفاع ضغط الدم.



تصلب الشرايين أو تراكم اللويحات داخل الشرايين.



خلل التنسج العضلي الليفي.



الحالات الوراثية التي تؤثر على النسيج الضام.



ألم الصداع النصفي.



الالتهابات.