توصيات طبية للوقاية من السكري عبر الغذاء

الإثنين، 04-05-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   يؤكد الأطباء أن الوقاية من السكري تعتمد بشكل أساسي على نمط الحياة اليومي، خصوصًا من حيث التغذية والنشاط البدني.

من الناحية الغذائية، يُنصح بتقليل السكريات السريعة مثل المشروبات المُحلّاة والحلويات، والاعتماد على أطعمة غنية بالألياف مثل الخضار والحبوب الكاملة والبقوليات، لما لها من دور في تنظيم مستوى السكر في الدم.


أما النشاط البدني، فإن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل خطر الإصابة بالمرض.


كما يشدد الخبراء على أهمية الحفاظ على وزن صحي، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، إلى جانب إجراء فحوصات دورية، خاصةً لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

 
 


