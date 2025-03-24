تيبس المفاصل الصباحي: الأسباب وطرق التخفيف

الوكيل الإخباري- يُعد تيبس المفاصل من الشكاوى الشائعة خاصة بين كبار السن، حيث يرتبط بتقدم العمر وتآكل الغضروف أو التهاب المفاصل. مع تقدم السن، يقل إنتاج السائل الزليلي الذي يُليّن المفاصل، مما يسبب التيبس، خاصة في الصباح.

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الأسباب الرئيسية تشمل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يستمر التيبس عادةً من 10 إلى 15 دقيقة، لكنه قد يمتد لأكثر من ساعة في حالات معينة.



لتخفيف التيبس، يُنصح بممارسة التمارين الرياضية لزيادة مرونة العضلات، الحفاظ على وزن صحي، وتجنب الاعتماد على المكملات مثل الجلوكوزامين والكوندرويتين التي قد لا تُفيد على المدى الطويل.