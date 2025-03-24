الإثنين 2025-03-24 11:15 ص
 

تيبس المفاصل الصباحي: الأسباب وطرق التخفيف

اب
تعبيرية
 
الإثنين، 24-03-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد تيبس المفاصل من الشكاوى الشائعة خاصة بين كبار السن، حيث يرتبط بتقدم العمر وتآكل الغضروف أو التهاب المفاصل. مع تقدم السن، يقل إنتاج السائل الزليلي الذي يُليّن المفاصل، مما يسبب التيبس، خاصة في الصباح.

اضافة اعلان


الأسباب الرئيسية تشمل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يستمر التيبس عادةً من 10 إلى 15 دقيقة، لكنه قد يمتد لأكثر من ساعة في حالات معينة.


لتخفيف التيبس، يُنصح بممارسة التمارين الرياضية لزيادة مرونة العضلات، الحفاظ على وزن صحي، وتجنب الاعتماد على المكملات مثل الجلوكوزامين والكوندرويتين التي قد لا تُفيد على المدى الطويل.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بربر

فن ومشاهير تدافع جماهيري يهدد نجما شهيرا في مقهى شعبي والشرطة تتدخل (فيديو)

أرشيفية

فلسطين حصيلة أولية .. مصابان في إطلاق نار قرب يوكنعام جنوب شرق حيفا

ل

عربي ودولي وفد أمريكي يزور غرينلاند وسط مساعي ترامب لضمها

غا

طب وصحة هل تعاني من حساسية الربيع؟ اكتشف أفضل الطرق للتخفيف من أعراضها

غت

فن ومشاهير تفاعل كبير مع الحالة الصحية للفنانة المعتزلة عبلة كامل.. ما القصة؟

اى

منوعات وفقًا لأخصائيي النوم.. كيف تتذكر أحلامك بخطوات بسيطة؟

الخبير العسكري اللواء فايز الدويري

فلسطين الدويري: 3 أسباب وراء تريُّث الاحتلال في خوض مواجهة برية في القطاع

لاا

تكنولوجيا مستخدمو تيك توك يطالبون بحظر الفلتر المثير للجدل



 
 





الأكثر مشاهدة