تيبس المفاصل الصباحي: الأسباب وطرق التخفيف

الأسباب الرئيسية تشمل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يستمر التيبس عادةً من 10 إلى 15 دقيقة، لكنه قد يمتد لأكثر من ساعة في حالات معينة.
لتخفيف التيبس، يُنصح بممارسة التمارين الرياضية لزيادة مرونة العضلات، الحفاظ على وزن صحي، وتجنب الاعتماد على المكملات مثل الجلوكوزامين والكوندرويتين التي قد لا تُفيد على المدى الطويل.
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