جرب هذه الأطعمة - طرق طبيعية لزيادة الحديد والكالسيوم بالجسم

الوكيل الإخباري- يعاني عدد كبير من الأشخاص من نقص بعض العناصر الغذائية الهامة في الجسم، مثل الكالسيوم والحديد، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة، وقد يشير في بعض الأحيان إلى وجود مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

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وفي هذا السياق، استعرض موقع "The Health Site" مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد في تعزيز مستويات الحديد والكالسيوم في الجسم، دون الحاجة إلى مكملات دوائية. نستعرض أبرزها فيما يلي:



1- الخضروات الورقية

تعد الخضروات الورقية، وخصوصًا السبانخ والحلبة، من المصادر الغنية بالحديد. ولتحسين امتصاص الحديد من هذه الأطعمة، يُفضل تناولها مع خضروات أخرى تحتوي على فيتامين C، مثل الطماطم أو البطاطس.



2- بذور السمسم

تحتوي بذور السمسم على نسب عالية من حمض الفوليك، ويمكن إضافتها بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي، سواء برشها على السلطات أو إدخالها في المخبوزات، مما يسهم في دعم مستويات الحديد والكالسيوم في الجسم.



3- كرنب بروكسل

يُعرف كرنب بروكسل بقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والألياف، بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للحديد. يُعد خيارًا مثاليًا للوقاية من أعراض التعب الناتجة عن نقص الحديد.



4- الطماطم المجففة

تتميز الطماطم المجففة بغناها بالحديد، إذ يحتوي كوب واحد منها على نحو 30% من الاحتياج اليومي الموصى به. كما أنها تُضفي نكهة مميزة على العديد من الأطباق مثل البيتزا، والسلطات، والعجة، والمعكرونة.