الخميس 2025-03-27 11:48 ص
 

جرثومة المعدة.. أطعمة تساعد في علاجها!

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تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   قد تكون جرثومة المعدة هي السبب! تنتقل هذه الجرثومة عبر الطعام أو الشراب الملوث، وتتسبب في أعراض مزعجة مثل:

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• ألم أو حرقة في البطن
• انتفاخ مستمر
• غثيان وقيء
• فقدان الشهية


إذا شعرت بهذه الأعراض، استشر الطبيب فورًا!
ولكن لا داعي للقلق، فبعض الأطعمة يمكن أن تساعد في محاربتها:
الثوم: مضاد حيوي طبيعي يساعد في محاربة البكتيريا.
الشاي الأخضر: يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل نشاط البكتيريا.
العسل: يساعد في تقليل نشاط جرثومة المعدة.
زيت الزيتون: يقلل من نمو البكتيريا الحلزونية.
البروكلي: يساعد في تقليل نشاط الجرثومة وتخفيف التهابات المعدة.
الكركم: يخفف الالتهابات ويمنع الجرثومة من إتلاف خلايا الجهاز الهضمي.
اللبن: يعزز الهضم ويحمي المعدة من البكتيريا الضارة.
التوت البري: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الجرثومة.

 

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