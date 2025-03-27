جرثومة المعدة.. أطعمة تساعد في علاجها!

الوكيل الإخباري- قد تكون جرثومة المعدة هي السبب! تنتقل هذه الجرثومة عبر الطعام أو الشراب الملوث، وتتسبب في أعراض مزعجة مثل:





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• ألم أو حرقة في البطن

• انتفاخ مستمر

• غثيان وقيء

• فقدان الشهية



إذا شعرت بهذه الأعراض، استشر الطبيب فورًا!

ولكن لا داعي للقلق، فبعض الأطعمة يمكن أن تساعد في محاربتها:

الثوم: مضاد حيوي طبيعي يساعد في محاربة البكتيريا.

الشاي الأخضر: يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل نشاط البكتيريا.

العسل: يساعد في تقليل نشاط جرثومة المعدة.

زيت الزيتون: يقلل من نمو البكتيريا الحلزونية.

البروكلي: يساعد في تقليل نشاط الجرثومة وتخفيف التهابات المعدة.

الكركم: يخفف الالتهابات ويمنع الجرثومة من إتلاف خلايا الجهاز الهضمي.

اللبن: يعزز الهضم ويحمي المعدة من البكتيريا الضارة.

التوت البري: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الجرثومة.