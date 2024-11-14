 
الخميس 2024-11-14 10:59 م
 

جفاف العين يزداد في الشتاء- طبيب يوضح طرق الوقاية منه

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 10:17 م

الوكيل الإخباري-   يجب العناية بصحة العين في فصل الشتاء، لأن برودة الطقس ورطوبة الهواء المنخفضة تعرضاها لبعض الأمراض، لعل أبرزها الجفاف.

طرق الوقاية من جفاف العين في الشتاء

اضافة اعلان


1- شرب الماء
يقل الشعور بالعطش في فصل الشتاء، لانخفاض معدل التعرق مع برودة الطقس، مما يجعل بعض الأشخاص لا يهتمون بشرب الماء على مدار اليوم.

وقلة شرب الماء من العادات الخاطئة التي تزيد من خطر الإصابة بجفاف العين، لذلك يجب الاهتمام بتناول كمية وفيرة منها، حتى إن لم تكن تشعر بالعطش.

2- ارتداء النظارة الشمسية
من الضروري ارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل في الشتاء، لمنع الأتربة من الوصول إلى العين وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.

3- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ
يلعب فيتامين أ دورًا كبيرًا في الحفاظ على ترطيب العين وحمايتها من الجفاف، لذلك لا بد أن تكون الأطعمة الغنية به جزءًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي خلال فصل الشتاء.

4- تجنب المدخنين
من الأفضل عدم مجالسة المدخنين قدر الإمكان، لأن دخان السجائر يؤثر سلبًا على صحة العين، حيث يعرضها للإصابة بالحساسة والجفاف.

قد يهمك أيضًا: لماذا تدمع العين في الشتاء؟

5- تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3
لا بد من إدراج الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات، في الوجبات اليومية خلال فصل الشتاء، لأنها تقلل من خطر الإصابة بجفاف العين.

 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه رسالة للنشامى

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد ينشر صورة للنشمية الصغيرة

تعبيرية

طب وصحة جفاف العين يزداد في الشتاء- طبيب يوضح طرق الوقاية منه

الأمير فيصل

أخبار محلية الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لباها الأردن العالمي

ارشيفية

عربي ودولي جيش الاحتلال: مصرع 192 ضابطا منذ بدء الحرب رُبعهم من القادة

رسائل احتيالة

أخبار محلية البريد الأردني يحذر من رسائل احتيالية تصل هواتف الأردنيين

ساعر

عربي ودولي ساعر: لن نسمح بتجدد قوة حزب الله ولا نهدف لتدميره

ارشيفية

عربي ودولي تفجير مخلفات القصف الإسرائيلي وراء دوي انفجار بدمشق



 


الأكثر مشاهدة