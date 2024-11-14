جفاف العين يزداد في الشتاء- طبيب يوضح طرق الوقاية منه

طرق الوقاية من جفاف العين في الشتاء
1- شرب الماء
يقل الشعور بالعطش في فصل الشتاء، لانخفاض معدل التعرق مع برودة الطقس، مما يجعل بعض الأشخاص لا يهتمون بشرب الماء على مدار اليوم.
وقلة شرب الماء من العادات الخاطئة التي تزيد من خطر الإصابة بجفاف العين، لذلك يجب الاهتمام بتناول كمية وفيرة منها، حتى إن لم تكن تشعر بالعطش.
2- ارتداء النظارة الشمسية
من الضروري ارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل في الشتاء، لمنع الأتربة من الوصول إلى العين وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.
3- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ
يلعب فيتامين أ دورًا كبيرًا في الحفاظ على ترطيب العين وحمايتها من الجفاف، لذلك لا بد أن تكون الأطعمة الغنية به جزءًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي خلال فصل الشتاء.
4- تجنب المدخنين
من الأفضل عدم مجالسة المدخنين قدر الإمكان، لأن دخان السجائر يؤثر سلبًا على صحة العين، حيث يعرضها للإصابة بالحساسة والجفاف.
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5- تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3
لا بد من إدراج الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات، في الوجبات اليومية خلال فصل الشتاء، لأنها تقلل من خطر الإصابة بجفاف العين.
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