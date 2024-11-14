جفاف العين يزداد في الشتاء- طبيب يوضح طرق الوقاية منه

الوكيل الإخباري- يجب العناية بصحة العين في فصل الشتاء، لأن برودة الطقس ورطوبة الهواء المنخفضة تعرضاها لبعض الأمراض، لعل أبرزها الجفاف.



طرق الوقاية من جفاف العين في الشتاء

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