حالات تسمم تدفع بريطانيا لتشديد التحذيرات حول البوتوكس

09:21 ص

الوكيل الإخباري- حذرت السلطات الصحية البريطانية من مخاطر حقن البوتوكس المقلدة وغير المرخصة، بعد تسجيل حالات تسمم خطيرة استدعت دخول بعض المصابين إلى المستشفيات. اضافة اعلان





وأعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) تعزيز التحذيرات بشأن هذه المنتجات، مشيرة إلى ضرورة الانتباه لأعراض قد تظهر خلال شهر من الحقن، مثل صعوبة البلع، وتلعثم الكلام، وصعوبة التنفس، وضعف العضلات.



وسجلت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) ما لا يقل عن 38 حالة تسمم بالبوتولينوم العام الماضي مرتبطة بحقن تجميلية مقلدة، مؤكدة أن الاستخدام الصحيح للبوتوكس آمن، لكن المنتجات غير المرخصة قد تسبب مضاعفات خطيرة.





