حتى لا تتسبب بمشكلات صحية.. 4 حالات يجب فيها خلع أضراس العقل

الوكيل الإخباري- كشفَت الطبيبة الروسية، جرَّاحة زراعة الأسنان ماريا فولكوفا، عن الحالات التي تتطلب خلع أضراس العقل لتفادي المشكلات في الفم.

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وقالت فولكوفا في تصريح لموقع "إزفيستيا": "هناك حالات تستدعي خلع أضراس العقل، مثل عندما تنمو الأضراس في الفك بشكل غير صحيح، حيث قد يؤدي نمو الضرس بشكل مائل إلى الضغط على الأسنان الأخرى، مما يسبب تشوه ترتيبها في الفك ويعرض الأغشية المحيطة للضرر، مما يؤدي إلى التهابات متكررة".



وأضافت الطبيبة أنه يمكن إزالة أضراس العقل إذا كان المريض يعاني من فك صغير لا يوفر مساحة كافية لنمو الأسنان الأخرى بشكل طبيعي، أو إذا تعرضت جذور الأضراس للتسوس أو التلف، مما قد يؤدي إلى التهابات خطيرة في الفك.



وأشارت فولكوفا إلى أن أضراس العقل تقع في مؤخرة الفك، مما يصعب أحيانًا تنظيفها بشكل صحيح. وهذا قد يؤدي إلى تلفها وتكون التهابات في الأنسجة المحيطة بها، مما يدفع بعض الأطباء إلى إجراء خلع الأضراس كإجراء وقائي للحفاظ على صحة الفم.



ورغم ذلك، أكدت الطبيبة أن هناك حالات قد تكون فيها أضراس العقل ضرورية في الفم، حيث يمكن الاستفادة منها في دعم وتثبيت أطقم أو جسور الأسنان.