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حروق الشمس البسيطة.. كيف تتعامل معها؟

نت
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   قد يصاب بعض الأشخاص بحروق شمس خفيفة نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس، ما يسبب احمرارًا وألمًا مزعجًا في الجلد. ولتجنّب تفاقم الحالة، من المهم اتباع بعض الخطوات العلاجية السريعة، بحسب ما أوصى به موقع Cleveland Clinic.

أبرز أعراض حروق الشمس الخفيفة:
احمرار الجلد.
ألم عند اللمس.
حكة وتورم طفيف.
حساسية في المنطقة المصابة.
عدم وجود بثور أو فقاعات مائية.

خطوات العلاج:
تبريد الجلد: استخدام كمادات باردة أو الاستحمام بماء فاتر (وليس مثلجًا)، مع تجنب الصابون القوي.
الترطيب: يُنصح باستخدام جل الصبار أو مرطبات خالية من العطور، ويفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام.
مسكنات الألم: يمكن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بعد استشارة الطبيب لتخفيف الالتهاب والألم.
الإكثار من السوائل: شرب كميات وفيرة من الماء لتجنّب الجفاف وتعويض السوائل المفقودة.
تجنّب الشمس: ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وتجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى التئام الجلد.

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