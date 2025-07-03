حروق الشمس البسيطة.. كيف تتعامل معها؟

أبرز أعراض حروق الشمس الخفيفة:
احمرار الجلد.
ألم عند اللمس.
حكة وتورم طفيف.
حساسية في المنطقة المصابة.
عدم وجود بثور أو فقاعات مائية.
خطوات العلاج:
تبريد الجلد: استخدام كمادات باردة أو الاستحمام بماء فاتر (وليس مثلجًا)، مع تجنب الصابون القوي.
الترطيب: يُنصح باستخدام جل الصبار أو مرطبات خالية من العطور، ويفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام.
مسكنات الألم: يمكن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بعد استشارة الطبيب لتخفيف الالتهاب والألم.
الإكثار من السوائل: شرب كميات وفيرة من الماء لتجنّب الجفاف وتعويض السوائل المفقودة.
تجنّب الشمس: ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وتجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى التئام الجلد.
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