حسب نوع الصداع- حيل بسيطة تخفف ألمك

الوكيل الإخباري- الصداع عرض مزعج يحدث للعديد من الأسباب والمشكلات الصحية، وقد يكون مرض في حد ذاته مثل الصداع النصفي والعنقودي. عادة ما تخف حدة الصداع مع معرفة السبب وعلاجه. ولكن هناك عدد من الحيل البسيطة التي قد تساعد على التخلص من الصداع.



ونستعرض في التقرير التالي حيل بسيطة تعالج أنواع الصداع المختلفة :

كمادات باردة

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، ضع كمادات باردة على جبهتك، قد تخفف مكعبات الثلج الملفوفة في منشفة، أو كيس من الخضروات المجمدة، أو حتى الاستحمام بالماء البارد من الألم، عليك بوضع الكمادات على رأسك لمدة 15 دقيقة، ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة.



كمادات ساخنة

إذا كنت تعاني من صداع التوتر أو صداع الجيوب الأنفية ، فعليك وضع وسادة تدفئة على رقبتك أو مؤخرة رأسك أي على المنطقة التي تؤلمك، وقد يساعد الاستحمام بالماء الدافئ أيضًا في حل المشكلة.



تخفيف الأضواء

يمكن أن يتسبب الضوء الساطع أو الخافت، حتى من شاشة الكمبيوتر، في حدوث صداع نصفي، إذا كنت معرضًا لذلك، فقم بتغطية النوافذ بستائر معتمة أثناء النهار، ارتدِ النظارات الشمسية في الهواء الطلق، يمكن أيضًا إضافة شاشات مضادة للتوهج إلى الكمبيوتر واستخدام المصابيح الفلورية ذات طيف ضوء النهار في تركيبات الإضاءة لديك.



شرب الكافيين

تناول بعض الشاي أو القهوة أو أي شيء يحتوي على القليل من الكافيين قد يخفف من آلام الصداع، كما قد يساعد في تحسين عمل مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين، فقط لا تشرب الكثير لأن انسحاب الكافيين يمكن أن يسبب نوعًا خاصًا به من الصداع.



الاسترخاء

سواء كان الأمر يتعلق بتمارين التمدد أو اليوجا أو التأمل أو الاسترخاء التدريجي للعضلات، فإن تعلم كيفية الاسترخاء أثناء الشعور بالصداع يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.



التدليك

يساعد تدليك الجبهة والرقبة والصدغ لبضع دقائق في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر، والذي قد ينتج عن الإجهاد.