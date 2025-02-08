حقائق مهمة يجب أن تعرفها عن رائحة الفم الكريهة وأسبابها

الوكيل الإخباري- تجاوزت السوق العالمية لتعامل مع رائحة الفم الكريهة حاجز الـ14 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر النمو السنوي لهذه التكلفة بمعدل 11% ليصل المبلغ إلى أكثر من 30 مليار دولار في العقد المقبل، مما يعكس أهمية هذه المشكلة الصحية التي يعاني منها العديد من الأفراد.

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يشير أطباء "مايو كلينك" إلى أن الحلول المؤقتة مثل العلكة أو غسولات الفم قد تخفف الرائحة لفترة قصيرة، لكنها لا تعالج السبب الجذري للمشكلة. في هذا السياق، أكدت "جمعية طب الأسنان الأميركية" أن معرفة السبب وراء رائحة الفم الكريهة هو نصف المعركة في محاربتها.



تنقسم أسباب رائحة الفم الكريهة إلى أسباب فسيولوجية ومرضية، وقد يكون السبب عادات غير صحيحة في نظافة الفم أو مشاكل صحية أخرى. وفقًا للإحصائيات، يعاني 50% من البالغين من رائحة فم كريهة عرضية، بينما يعاني 25% منها بشكل مستمر. تشمل الأسباب الرئيسية عدم تنظيف الأسنان بشكل جيد، وجود بكتيريا في اللسان، جفاف الفم، وتناول أطعمة معينة مثل الثوم والبصل.



أما في الحالات المرضية، فقد تكون رائحة الفم الكريهة مرتبطة بأمراض اللثة أو مشاكل صحية مثل التهابات الجيوب الأنفية أو مرض السكري. التدخين أيضًا يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه المشكلة.



للتعامل مع رائحة الفم الكريهة، ينصح الأطباء بالمحافظة على نظافة الفم بانتظام، وشرب الماء للحفاظ على ترطيب الفم، وتجنب التدخين. في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر استشارة طبيب الأسنان أو أخصائي للحصول على علاج مناسب.



إجمالًا، على الرغم من أن رائحة الفم الكريهة قد تبدو مشكلة شائعة، إلا أنها قد تكون في بعض الأحيان مؤشرًا لمشاكل صحية أخرى تتطلب اهتمامًا وعلاجًا سريعًا.