حل طبيعي لمقاومة آثار الأطعمة المصنعة على الصحة

الوكيل الإخباري- ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة، الغنية عادة بالدهون المشبعة والسكريات، بتأثيرات سلبية على معظم أجهزة الجسم، بما في ذلك زيادة خطر السمنة وداء السكري من النوع الثاني.

