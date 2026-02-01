حل طبيعي لمقاومة آثار الأطعمة المصنعة على الصحة

وفي محاولة لمواجهة هذه الأضرار، درس علماء برازيليون من جامعة فيكوسا الفيدرالية تأثير دقيق وزيت الشيا على أدمغة الفئران. فبذور الشيا، سواء السوداء أو البيضاء، غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وتشكل مصدرا كاملا للبروتين يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.
وقد أظهرت دراسات سابقة أن حمض "ألفا لينولينيك" (ALA) الموجود في الشيا يمكن أن يقلل الالتهاب لدى مرضى متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة حالات تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم وتزيد من خطر السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وبدأت الدراسة بإطعام الفئران نظاما غذائيا غنيا بالدهون والفركتوز لمحاكاة الأنظمة الغذائية البشرية غير الصحية، بينما اتبعت مجموعة ضابطة نظاما صحيا قياسيا للمقارنة. ثم قُسّمت الفئران التي تلقت النظام غير الصحي إلى ثلاث مجموعات: مجموعة استمرت بالنظام غير الصحي دون تغييرات، وأخرى أُضيف إليها زيت الشيا، ومجموعة ثالثة أُضيف إليها دقيق الشيا.
