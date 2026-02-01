الأحد 2026-02-01 04:25 م

حل طبيعي لمقاومة آثار الأطعمة المصنعة على الصحة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 01-02-2026 01:42 م

الوكيل الإخباري-   ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة، الغنية عادة بالدهون المشبعة والسكريات، بتأثيرات سلبية على معظم أجهزة الجسم، بما في ذلك زيادة خطر السمنة وداء السكري من النوع الثاني.

كما يمكن لهذه الأطعمة أن تحفّز التهاب الدماغ وتخل بتوازن محور الأمعاء-الدماغ، ما يعطل إشارات الشبع ويشجع على الإفراط في تناول الطعام.

وفي محاولة لمواجهة هذه الأضرار، درس علماء برازيليون من جامعة فيكوسا الفيدرالية تأثير دقيق وزيت الشيا على أدمغة الفئران. فبذور الشيا، سواء السوداء أو البيضاء، غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وتشكل مصدرا كاملا للبروتين يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

وقد أظهرت دراسات سابقة أن حمض "ألفا لينولينيك" (ALA) الموجود في الشيا يمكن أن يقلل الالتهاب لدى مرضى متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة حالات تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم وتزيد من خطر السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبدأت الدراسة بإطعام الفئران نظاما غذائيا غنيا بالدهون والفركتوز لمحاكاة الأنظمة الغذائية البشرية غير الصحية، بينما اتبعت مجموعة ضابطة نظاما صحيا قياسيا للمقارنة. ثم قُسّمت الفئران التي تلقت النظام غير الصحي إلى ثلاث مجموعات: مجموعة استمرت بالنظام غير الصحي دون تغييرات، وأخرى أُضيف إليها زيت الشيا، ومجموعة ثالثة أُضيف إليها دقيق الشيا.

 
 


