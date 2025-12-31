الأربعاء 2025-12-31 04:03 م

حمامات المياه الباردة في الشتاء.. عادة مفيدة أم مضرة؟

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   مع حلول فصل الشتاء، يزداد انتشار حمامات المياه الباردة كاتجاه شائع يروج له البعض كدليل على القوة والمرونة والصحة الجيدة، لكن الخبراء يحذرون من أنها ليست مناسبة للجميع.

ووفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الاستحمام بالماء البارد قد يساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز التركيز الذهني، لكنه لا يقوي المناعة تلقائيًا، ولا يحرق الدهون بشكل كبير كما يعتقد البعض.


ويشير الدكتور أجاي كومار غوبتا إلى أن التعرض المفاجئ للماء البارد قد يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بسرعة، ما يشكل خطورة على مرضى القلب والسكري والغدة الدرقية. ويُنصح كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بتجنب الحمامات الباردة، بينما يمكن للمبتدئين تجربة فترات قصيرة 30–60 ثانية بعد الاستحمام الدافئ ومراقبة أي أعراض.


باختصار، الاستحمام بالماء البارد ليس معجزة، ولكنه قد يعزز الصلابة الذهنية عند بعض الأشخاص إذا تم بحذر وفهم حدود الجسم.

 

