حمية طول العمر.. نظام غذائي قد يدعم الشيخوخة الصحية

وطوّر باحثون من كلية ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا هذا النظام بالاعتماد على مبادئ الحمية المتوسطية، مع تعديلات تشمل تقليل بعض الأحماض الأمينية وزيادة الكربوهيدرات والدهون الصحية، إضافة إلى تعزيزها بعنصر الميثيونين.
وأظهرت التجارب على الفئران أن الحمية ساعدت في خفض الدهون وتحسين صحة القلب وعمليات الأيض وتقليل مؤشرات الضعف، مقارنة بأنظمة غذائية أخرى.
وأشار الباحثون إلى أن النتائج ما زالت أولية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لمعرفة تأثيرها على صحة الإنسان وإمكانية اعتمادها كنظام غذائي طويل الأمد.
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