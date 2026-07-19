حمية طول العمر.. نظام غذائي قد يدعم الشيخوخة الصحية

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة عن نظام غذائي أطلق عليه الباحثون اسم "حمية طول العمر"، قد يساعد في تعزيز هرمونات الشبع، وتقليل تراكم الدهون، وتحسين الصحة الأيضية مع التقدم في العمر. اضافة اعلان





وطوّر باحثون من كلية ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا هذا النظام بالاعتماد على مبادئ الحمية المتوسطية، مع تعديلات تشمل تقليل بعض الأحماض الأمينية وزيادة الكربوهيدرات والدهون الصحية، إضافة إلى تعزيزها بعنصر الميثيونين.



وأظهرت التجارب على الفئران أن الحمية ساعدت في خفض الدهون وتحسين صحة القلب وعمليات الأيض وتقليل مؤشرات الضعف، مقارنة بأنظمة غذائية أخرى.



وأشار الباحثون إلى أن النتائج ما زالت أولية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لمعرفة تأثيرها على صحة الإنسان وإمكانية اعتمادها كنظام غذائي طويل الأمد.





