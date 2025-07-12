السبت 2025-07-12 11:56 ص
 

حيلة لعلاج مرض يعاني منه مليار إنسان على وجه الأرض

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من الصداع النصفي، ومع أن السبب الدقيق لهذا الاضطراب لا يزال غير مفهوم تمامًا، فإن علاجه قد يكون صعبًا، مما يدفع المصابين غالبًا إلى الانزواء في غرفة مظلمة وهادئة في انتظار زوال الألم.اضافة اعلان


لكن شابة تُدعى تيلي ووكر كشفت عن حيلة غريبة وغير متوقعة تساعدها على التخفيف من نوبات الصداع النصفي، حتى عندما لا تجدي المسكنات نفعًا.

وفي فيديو انتشر بشكل واسع على منصة "تيك توك"، تظهر تيلي (@toeatilly) وهي مستلقية على سريرها ووجهها للأعلى، بينما توازن زجاجة مياه إيفيان ممتلئة على جبهتها.

وشرحت قائلة: "هكذا أنام، فالأدوية لا تنفع مع الصداع النصفي، لكن وضع زجاجة مياه على رأسي يوقف الألم".

وأضافت أن اكتشافها لهذه الطريقة كان "معرفة غيّرت حياتها".

ورغم بساطة هذه الحيلة، فإن الأطباء يقولون إن هناك أساسًا علميًا قد يفسر فاعليتها.

الدكتور نوح روزن، أخصائي الأعصاب ومدير مركز نورثويل للصداع، أوضح لصحيفة "نيويورك بوست" أن الضغط على الجبهة لتخفيف الألم له جذور تاريخية، مثل وضع الأحجار على الجسم أو ربط منديل بإحكام على الرأس.

وقال: "من الفوائد المحتملة لهذه الطريقة ما يُعرف بالتحكم المثبط للمنبهات المؤلمة، حيث يمكن لمنبه قوي أن يثبط تأثير منبه آخر، مثل فرك المنطقة المحيطة بجرح صغير".

وأشار إلى وجود أجهزة مشابهة، مثل لصقة "نيريفيو" التي تستخدم منبّهًا على الذراع لتخفيف آلام الصداع.

بالنسبة لتيلي، فإن وجود ضغط كافٍ هو العنصر الأساسي، لذلك تؤكد أن الزجاجة يجب أن تكون ممتلئة لتعمل الحيلة.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو، مؤكدين أنهم كانوا يائسين من الألم حين جرّبوا طرقًا مشابهة.

وكتب أحدهم: "هذا هو النوع من الحلول الذي لا يفكر فيه إلا من يعاني من الصداع النصفي".

سكاي نيوز
 
 
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