خاصة في رمضان.. لأي درجة النوم مضر بعد تناول الطعام؟!

لتجنب الأضرار، يُنصح بالقيام بنشاط بدني مثل اليوغا أو المشي بدلاً من النوم، بالإضافة إلى تناول وجبات متوازنة تحتوي على ماء وتمر ولبن وشوربة قبل الطبق الرئيسي. كما يُنصح بتجنب النوم بعد الإفطار لمرضى الحالات المزمنة مثل السكري، والارتجاع المريئي، وضغط الدم المرتفع.
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