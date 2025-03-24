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خاصة في رمضان.. لأي درجة النوم مضر بعد تناول الطعام؟!

تالال
تعبيرية
 
الإثنين، 24-03-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   يشعر الكثيرون بالخمول والتعب بعد الإفطار في رمضان، خاصة إذا كانت الوجبة غير متوازنة. النوم مباشرة بعد تناول الطعام يعيق الهضم ويسبب مشاكل صحية مثل تأثيرات سلبية على جودة النوم. وفقًا لموقع "مايو كلينك"، يمكن أن يؤدي الإفراط في الطعام المحتوي على سكريات ودهون إلى تخمة المعدة ومشاكل هضمية.

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لتجنب الأضرار، يُنصح بالقيام بنشاط بدني مثل اليوغا أو المشي بدلاً من النوم، بالإضافة إلى تناول وجبات متوازنة تحتوي على ماء وتمر ولبن وشوربة قبل الطبق الرئيسي. كما يُنصح بتجنب النوم بعد الإفطار لمرضى الحالات المزمنة مثل السكري، والارتجاع المريئي، وضغط الدم المرتفع.

 

زهرة الخليج 

 
 
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