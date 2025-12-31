خبراء التغذية يحذرون من الإفطار الغني بالكربوهيدرات

وأوضحت الدكتورة أليسيا روهنيلت أن الجسم بعد صيام الليل يكون أكثر عرضة لمضاعفات ارتفاع السكر، حيث تؤدي وجبة غنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع سريع في الجلوكوز والأنسولين، ما يعزز تخزين الدهون ويزيد خطر زيادة الوزن ومشكلات الأيض.
بدائل إفطار صحية:
للحفاظ على الطاقة والصحة الأيضية، نصحت روهنيلت بتناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالبروتين، مثل:
البيض بأنواعه
الزبادي اليوناني
الجبن القريش
بودينغ الشيا
الأفوكادو
المكسرات
