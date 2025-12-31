خبراء التغذية يحذرون من الإفطار الغني بالكربوهيدرات

الوكيل الإخباري- حذّر خبراء التغذية وأخصائيو الغدد الصماء من أن وجبات الإفطار الغنية بالكربوهيدرات، مثل الحبوب، المعجنات، والعصائر، قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم صباحًا، مما يزيد مقاومة الجسم للأنسولين ويحفز تخزين الدهون.

اضافة اعلان



وأوضحت الدكتورة أليسيا روهنيلت أن الجسم بعد صيام الليل يكون أكثر عرضة لمضاعفات ارتفاع السكر، حيث تؤدي وجبة غنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع سريع في الجلوكوز والأنسولين، ما يعزز تخزين الدهون ويزيد خطر زيادة الوزن ومشكلات الأيض.



بدائل إفطار صحية:

للحفاظ على الطاقة والصحة الأيضية، نصحت روهنيلت بتناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالبروتين، مثل:

البيض بأنواعه

الزبادي اليوناني

الجبن القريش

بودينغ الشيا

الأفوكادو

المكسرات

وأضافت أن هذه الخيارات مفيدة بشكل خاص لمن يعانون مقاومة الأنسولين، متلازمة تكيس المبايض، مرحلة ما قبل السكري، أو زيادة الوزن العنيدة.