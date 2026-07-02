خبراء التغذية يحسمون الجدل حول عدد الوجبات اليومية

وأوضحوا أن عدد الوجبات لا يؤثر بشكل ملحوظ في معدل الأيض أو فقدان الوزن، ما دام إجمالي السعرات الحرارية ثابتاً، مشيرين إلى أن تحقيق عجز في السعرات هو العامل الأساسي لخسارة الوزن.
وأضاف الخبراء أن نوعية الطعام تبقى الأهم، إذ تعزز الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية الشعور بالشبع، بينما قد تؤدي السكريات والكربوهيدرات المكررة إلى الجوع سريعاً.
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