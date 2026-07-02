خبراء التغذية يحسمون الجدل حول عدد الوجبات اليومية

الوكيل الإخباري- أكد خبراء تغذية أنه لا توجد قاعدة غذائية واحدة تناسب الجميع عند الاختيار بين تناول ثلاث وجبات رئيسية يومياً أو وجبات صغيرة ومتكررة، إذ يعتمد ذلك على نمط الحياة، ومستوى النشاط البدني، والأهداف الصحية.



وأوضحوا أن عدد الوجبات لا يؤثر بشكل ملحوظ في معدل الأيض أو فقدان الوزن، ما دام إجمالي السعرات الحرارية ثابتاً، مشيرين إلى أن تحقيق عجز في السعرات هو العامل الأساسي لخسارة الوزن.



وأضاف الخبراء أن نوعية الطعام تبقى الأهم، إذ تعزز الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية الشعور بالشبع، بينما قد تؤدي السكريات والكربوهيدرات المكررة إلى الجوع سريعاً.

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