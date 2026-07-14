خبراء الصحة يكشفون مخاطر أعواد القطن على الأذن

وأوضحت اختصاصية الأنف والأذن والحنجرة الطبيبة الهندية سالوني راجياغورو أن شمع الأذن (الصملاخ) يؤدي دوراً مهماً في حماية قناة الأذن من الغبار والبكتيريا، ويحافظ على رطوبتها، مشيرةً إلى أن إزالته بشكل متكرر قد تضر بهذه الحماية الطبيعية.
وأضافت أن أعواد القطن قد تدفع الشمع إلى الداخل، ما يسبب تراكمه وانسداد الأذن، وقد يؤدي إلى ألم، وضعف السمع، وطنين أو دوار، وفي بعض الحالات إلى إصابة طبلة الأذن.
وينصح الخبراء بتنظيف الجزء الخارجي من الأذن فقط بقطعة قماش ناعمة، ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل الألم المستمر أو ضعف السمع أو الشعور بانسداد الأذن.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا تعيش النساء سنوات أطول لكن مع مشكلات صحية أكثر؟
-
عشبة صينية قد تفتح باباً جديداً لعلاجات الصلع
-
أبحاث تكشف فوائد تناول الطعام الحار وتأثيره على الجسم
-
طبيبة تكشف الطريقة الصحيحة لشرب قهوة الصباح دون آثار مزعجة
-
نصائح للوقاية من احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية في الصيف
-
95% ماء.. هذا ما يقدمه الخيار لصحتك
-
السكر التراكمي تحت السيطرة.. خطوات فعالة لخفضه
-
بدائل السكر تحت المجهر.. أيها الأفضل لصحتك؟