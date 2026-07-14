الثلاثاء 2026-07-14 01:06 م

خبراء الصحة يكشفون مخاطر أعواد القطن على الأذن

we
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:13 ص
الوكيل الإخباري-   يحذّر خبراء الصحة من استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، مؤكدين أن هذه العادة الشائعة قد تسبب أضراراً صحية رغم انتشارها بين كثير من الأشخاص.اضافة اعلان


وأوضحت اختصاصية الأنف والأذن والحنجرة الطبيبة الهندية سالوني راجياغورو أن شمع الأذن (الصملاخ) يؤدي دوراً مهماً في حماية قناة الأذن من الغبار والبكتيريا، ويحافظ على رطوبتها، مشيرةً إلى أن إزالته بشكل متكرر قد تضر بهذه الحماية الطبيعية.

وأضافت أن أعواد القطن قد تدفع الشمع إلى الداخل، ما يسبب تراكمه وانسداد الأذن، وقد يؤدي إلى ألم، وضعف السمع، وطنين أو دوار، وفي بعض الحالات إلى إصابة طبلة الأذن.

وينصح الخبراء بتنظيف الجزء الخارجي من الأذن فقط بقطعة قماش ناعمة، ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل الألم المستمر أو ضعف السمع أو الشعور بانسداد الأذن.
 
 


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