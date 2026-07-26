خبراء: المشروبات الدافئة أفضل من الباردة في الحر

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور الروسي فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في جامعة بيرم الوطنية للعلوم التقنية، أن المشروبات الدافئة قد تكون أكثر فاعلية من المشروبات الباردة في تبريد الجسم خلال الطقس الحار.

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وأوضح أن المشروبات الدافئة تحفز التعرق، وهو الآلية الطبيعية الأكثر كفاءة لتبريد الجسم عبر تبخر العرق، بينما قد يؤدي شرب الماء المثلج إلى تنشيط مستقبلات البرودة في الفم والحلق، ما يدفع الجسم إلى تقليل فقدان الحرارة من خلال انقباض الأوعية الدموية.