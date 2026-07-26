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خبراء: المشروبات الدافئة أفضل من الباردة في الحر

esrf
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 02:22 م

الوكيل الإخباري-   أكد الدكتور الروسي فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في جامعة بيرم الوطنية للعلوم التقنية، أن المشروبات الدافئة قد تكون أكثر فاعلية من المشروبات الباردة في تبريد الجسم خلال الطقس الحار.

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وأوضح أن المشروبات الدافئة تحفز التعرق، وهو الآلية الطبيعية الأكثر كفاءة لتبريد الجسم عبر تبخر العرق، بينما قد يؤدي شرب الماء المثلج إلى تنشيط مستقبلات البرودة في الفم والحلق، ما يدفع الجسم إلى تقليل فقدان الحرارة من خلال انقباض الأوعية الدموية.


وأضاف أن هذا التفاعل قد يبطئ عملية التبريد الطبيعية، لذلك يُعد تناول الشاي أو القهوة الساخنة من دون سكر خيارًا أفضل للمساعدة على تبريد الجسم في الأجواء الحارة، مقارنة بالمشروبات المثلجة.

 
 


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