خبراء يحسمون الجدل حول الطريقة الصحيحة لتخزين البيض

وفي محاولة لحسم هذا الجدل، قدّم خبراء من مؤسسة British Lion Eggs رأياً علمياً حول الموضوع، رغم أن النقاش والانقسام ما زال مستمراً بين المستخدمين.
وأوضح الخبراء أن البيض يحتاج إلى تخزين في درجة حرارة ثابتة تقل عن 20 درجة مئوية، مع ضرورة تجنب نقله بين أماكن شديدة البرودة وأخرى دافئة. وأشاروا إلى أن مكان التخزين الأمثل يعتمد على ظروف المطبخ.
كما شدد الخبراء على أهمية الاحتفاظ بالبيض داخل عبوته الأصلية، بدلًا من نقله إلى حوامل مخصصة أو رفوف الثلاجة، لأن "العبوة الأصلية توفر حماية للبيض، وتُظهر تاريخ انتهاء الصلاحية، وتمنع تسرب الروائح والبكتيريا عبر مسام قشرة البيض".
وأشار مستخدم آخر إلى الفوارق بين الدول قائلاً: "في الولايات المتحدة، يُفضل تخزين البيض في الثلاجة، لأنه يتم غسل القشرة وإزالة طبقتها الواقية".
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