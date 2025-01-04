خبراء يقترحون أفضل نظام غذائي لـ 2025

الوكيل الإخباري- مرة أخرى، يتصدر النظام الغذائي المتوسطي قوائم أفضل الأنظمة الغذائية في تحليل النظام الغذائي السنوي لمجلة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت.



ومن بين مجموعة من الأنظمة الغذائية التي اعتبرت الأفضل للتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية، وُصف نظام البحر المتوسط الغذائي بالأفضل، وفقاً لموقع هيلث داي.



الأنظمة الغذائية في المقدمة

نظام داش (DASH) الغذائي.

نظام مايند (MIND) الغذائي.

نظام فليكساتاريان (Flexatarian).

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وبحسب تقرير يو إس نيوز أند وورلد ريبورت لعام 2025، فإن أسلوب الأكل الذي يشير إلى عادات الطعام التقليدية لسكان البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط يُعد الأفضل.



وعلى الرغم من وجود كلمة "نظام غذائي" في اسمه، إلا أنه ليس نظاماً غذائياً محدداً، بل هو نمط غذائي واسع النطاق.



كيف يتم اختيار أفضل الأنظمة الغذائية؟

تعمل كل عام مجموعة من الخبراء الطبيين والتغذويين مع تقرير يو إس نيوز لمراجعة مجموعة واسعة من خطط الأكل وتحديد تلك التي تحتوي على أفضل خيارات الأكل الصحي.



فوائد نظام البحر المتوسط

صحي للقلب: ثبت أنه يقلل عوامل الخطر التي تؤدي إلى السمنة، والسكري، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.

وقاية من الأمراض المزمنة: يُساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل الزهايمر.



ووفقاً لـ غريتيل شويلر، رئيسة تحرير قسم الصحة في يو إس نيوز، يعكس نظام التصنيف المحدث لأفضل الأنظمة الغذائية هذا العام احتياجات وأهداف الأفراد المتنوعة، مع مراعاة عوامل تتجاوز فقدان الوزن.



وقالت شويلر: "بالنظر إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن الأساسي، يأخذ التصنيف هذا العام في الاعتبار:



الرفاهية العامة.

الوقاية من الأمراض المزمنة.

الاحتياجات الخاصة".

الجمع بين الأنظمة الغذائية

أشار الخبراء إلى أن خطة الأكل التي تجمع بين نظام البحر المتوسط ونظام داش تساعد على الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية وارتفاع ضغط الدم.



ماذا يتضمن نظام البحر المتوسط الغذائي؟

الكثير من الخضروات والفواكه.

الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات.

القليل من اللحوم الحمراء.

