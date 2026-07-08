الأربعاء 2026-07-08 03:02 م

خبراء يكشفون مخاطر النوم في سرير واحد مع الحيوانات الأليفة

ثي
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   يثير نوم الحيوانات الأليفة في سرير أصحابها جدلًا بين من يرونه مصدرًا للراحة والدعم النفسي، ومن يحذرون من تأثيره المحتمل على الصحة وجودة النوم.اضافة اعلان


ويؤكد خبراء أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر، إذ قد يساعد بعض الأشخاص على الشعور بالراحة، بينما قد يسبب اضطرابات في النوم أو يزيد احتمالات التعرض لبعض الميكروبات والطفيليات مثل البراغيث والقراد.

وأوضح مختصون أن مخاطر انتقال العدوى تظل محدودة لدى معظم الأشخاص، لكنها قد ترتفع لدى أصحاب المناعة الضعيفة، مع ضرورة الالتزام برعاية الحيوان والوقاية من الطفيليات.

كما أشارت دراسات إلى أن وجود الحيوان في السرير قد يقلل من جودة النوم لدى بعض الأشخاص بسبب الحركة أو الاستيقاظ المتكرر، ما يجعل القرار مرتبطًا بتجربة كل شخص وحالته الصحية.
 
 


gnews

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