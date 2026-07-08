خبراء يكشفون مخاطر النوم في سرير واحد مع الحيوانات الأليفة

ويؤكد خبراء أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر، إذ قد يساعد بعض الأشخاص على الشعور بالراحة، بينما قد يسبب اضطرابات في النوم أو يزيد احتمالات التعرض لبعض الميكروبات والطفيليات مثل البراغيث والقراد.
وأوضح مختصون أن مخاطر انتقال العدوى تظل محدودة لدى معظم الأشخاص، لكنها قد ترتفع لدى أصحاب المناعة الضعيفة، مع ضرورة الالتزام برعاية الحيوان والوقاية من الطفيليات.
كما أشارت دراسات إلى أن وجود الحيوان في السرير قد يقلل من جودة النوم لدى بعض الأشخاص بسبب الحركة أو الاستيقاظ المتكرر، ما يجعل القرار مرتبطًا بتجربة كل شخص وحالته الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
الصداع مع تنميل الأطراف.. متى يكون علامة خطيرة؟
-
خبراء يكشفون حقيقة علاج حب الشباب بمياه البحر
-
دراسة تكشف السمة النفسية المشتركة بين المعمرين حتى سن المئة
-
حقيقة المايونيز.. عدو للصحة أم ضحية الشائعات؟
-
السرّ وراء تفاقم حكة لدغات الحشرات
-
تحذير طبي عاجل .. لعبة أطفال شهيرة قد تسبب حروقًا خطيرة
-
لمرضى السكري.. أيهما أكثر أمانًا: البطاطا أم المعكرونة؟
-
الكلور في التنظيف.. فائدة تتحول إلى خطر