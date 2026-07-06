الإثنين 2026-07-06 12:48 م

خبراء يوضحون أفضل طرق علاج ترهل الجلد بعد فقدان الوزن

يؤ
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 11:03 ص
الوكيل الإخباري-   قد يؤدي فقدان الوزن الكبير أو التقدم في العمر إلى ترهل الجلد بسبب تلف ألياف الكولاجين والإيلاستين، ما يقلل قدرة الجلد على الانكماش.اضافة اعلان


ويوضح مختصون أن الكريمات الموضعية تمنح تحسنًا بسيطًا عبر الترطيب فقط، دون علاج جذري. بينما قد تساعد تقنيات غير جراحية مثل الليزر والترددات الراديوية في حالات الترهل الخفيف إلى المتوسط عبر تحفيز الكولاجين، لكنها لا تغني عن الجراحة في الحالات الشديدة.

كما قد تساهم التمارين الرياضية والبروتين ومكملات الكولاجين في تحسين مرونة الجلد بدرجات متفاوتة، لكنها لا تزيل الجلد الزائد. ويظل الحل الجراحي الأكثر فاعلية عند الترهل الكبير، وفق تقييم طبي دقيق.
 
 


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