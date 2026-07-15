خبراء يوضحون فوائد ومخاطر تشغيل المروحة أثناء النوم

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الوكيل الإخباري- أكد باحثون من جامعة نيويورك لانغون أن تشغيل المروحة أثناء النوم آمن بشكل عام، وقد يساعد على تحسين جودة النوم عبر خفض حرارة الغرفة وتقليل التعرق الليلي. اضافة اعلان





لكنهم حذروا من أن المروحة قد تزيد أعراض الحساسية إذا كانت غير نظيفة، بسبب نشر الغبار والعفن، كما قد يسبب تدفق الهواء المستمر جفاف الجلد والعينين والفم وتهيج الحلق لدى بعض الأشخاص.



وينصح الخبراء بتنظيف المروحة بانتظام، وارتداء ملابس نوم خفيفة، واستخدام أغطية مناسبة للحفاظ على برودة الجسم وتحسين جودة النوم.





