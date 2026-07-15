الأربعاء 2026-07-15 05:51 م

خبراء يوضحون فوائد ومخاطر تشغيل المروحة أثناء النوم

صث
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 01:21 م
الوكيل الإخباري-   أكد باحثون من جامعة نيويورك لانغون أن تشغيل المروحة أثناء النوم آمن بشكل عام، وقد يساعد على تحسين جودة النوم عبر خفض حرارة الغرفة وتقليل التعرق الليلي.اضافة اعلان


لكنهم حذروا من أن المروحة قد تزيد أعراض الحساسية إذا كانت غير نظيفة، بسبب نشر الغبار والعفن، كما قد يسبب تدفق الهواء المستمر جفاف الجلد والعينين والفم وتهيج الحلق لدى بعض الأشخاص.

وينصح الخبراء بتنظيف المروحة بانتظام، وارتداء ملابس نوم خفيفة، واستخدام أغطية مناسبة للحفاظ على برودة الجسم وتحسين جودة النوم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة بالجامعة الأردنية

ا

أخبار محلية انطلاق أعمال مؤتمر "التقنينات الأردنية في 50 عاما" بجامعة اليرموك

ب

أخبار محلية اختتام بطولة الجوجيتسو للسنة التدريبية 2026

ب

شؤون برلمانية إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية

ب

عربي ودولي إيطاليا: إنذار أحمر في عدد من المدن مع قدوم موجة الحر الثالثة

ب

فن ومشاهير لبنان.. رفع قرار منع السفر عن فضل شاكر

ل

اقتصاد محلي استقرار الإيرادات المحلية وارتفاع المنح يعززان نمو الإيرادات العامة لنهاية أيار

ل

أسواق ومال تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 