خبر سار لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن.. دراسة تكشف الجديد

وأوضح الباحثون أن الدواء يعزز الشعور بالشبع ويبطئ إفراغ المعدة، ما يقلل كمية الطعام المتناولة، حتى مع تراجع الشعور الأولي بانخفاض الجوع بمرور الوقت.
وأكدت الدراسة أن أدوية GLP-1 تحقق أفضل نتائجها عند استخدامها ضمن برنامج علاجي يشمل نظاماً غذائياً متوازناً، وممارسة النشاط البدني، مع متابعة طبية مستمرة.
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