خبر سار لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن.. دراسة تكشف الجديد

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة، نُشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، أن دواء السيماغلوتايد، من فئة أدوية GLP-1، يواصل تقليل استهلاك السعرات الحرارية حتى بعد 60 أسبوعاً من العلاج، ما يساعد على الحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.

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وأوضح الباحثون أن الدواء يعزز الشعور بالشبع ويبطئ إفراغ المعدة، ما يقلل كمية الطعام المتناولة، حتى مع تراجع الشعور الأولي بانخفاض الجوع بمرور الوقت.