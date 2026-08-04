الثلاثاء 2026-08-04 01:27 م

خبر سار لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن.. دراسة تكشف الجديد

سشي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:34 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة جديدة، نُشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، أن دواء السيماغلوتايد، من فئة أدوية GLP-1، يواصل تقليل استهلاك السعرات الحرارية حتى بعد 60 أسبوعاً من العلاج، ما يساعد على الحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.

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وأوضح الباحثون أن الدواء يعزز الشعور بالشبع ويبطئ إفراغ المعدة، ما يقلل كمية الطعام المتناولة، حتى مع تراجع الشعور الأولي بانخفاض الجوع بمرور الوقت.


وأكدت الدراسة أن أدوية GLP-1 تحقق أفضل نتائجها عند استخدامها ضمن برنامج علاجي يشمل نظاماً غذائياً متوازناً، وممارسة النشاط البدني، مع متابعة طبية مستمرة.

 
 


gnews

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