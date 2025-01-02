خبير تغذية: هذه أفضل أطعمة لتدفئة الجسم في الشتاء

أطعمة لتدفئة الجسم في الشتاء
1- البطاطا الحلوة
تساعد البطاطا الحلوة على الشعور الدفء، بفضل محتواها العالي من الكربوهيدرات المعقدة، التي تساعد على زيادة طاقة الجسم، فضلًا عن قدرتها الكبيرة على تقوية الجهاز المناعي وزيادة الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.
2- الشوربة
تلعب الشوربة دورًا كبيرًا في تدفئة الجسم بالشتاء، وإمداده بعناصر غذائية في غاية الأهمية، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فضلًا عن دورها الفعال في الحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.
ومن أفضل أنواع الشوربة لفصل الشتاء:
- شوربة العدس.
- شوربة الدجاج.
- شوربة الخضار.
يجب أن تكون الفواكه والخضروات، مثل الجوافة والبرتقال واليوسفي وفلفل الألوان، جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي خلال فصل الشتاء، لتعدد الفوائد التي يحصدها الجسم عند تناولهما، مثل تدفئة الجسم وتقوية المناعة.
4- المأكولات البحرية
يعتقد الكثير من الأشخاص أن المأكولات البحرية، مثل الأسماك، تزيد من أعراض البرد والإنفلونزا، وهذا غير صحيح، بل تساعد على تقوية مناعة، إلى جانب قدرتها على تدفئة لجسم، لغناها بالبروتين
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